La Justicia aceptó un pedido de Cristina Kirchner y ordenó la restitución provisoria de sus jubilaciones

Desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que apelaran la decisión. El cobro se había dado de baja en noviembre de 2024.

La Justicia dispuso que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión de Nétor Kirchner.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió admitir el recurso presentado por Cristina Kirchner y dispuso la suspensión parcial de la resolución mediante la cual la ANSES había dado de baja sus beneficios previsionales de privilegio en noviembre de 2024 . La medida alcanza específicamente a la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner , que deberá ser restituida de manera provisoria mientras se sustancia el juicio principal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, el organismo previsional deberá reanudar el pago mensual correspondiente a ese beneficio, aunque la decisión no implica la reposición automática de la jubilación vitalicia como expresidenta, que continuará suspendida.

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini declararon “formalmente admisible el recurso” y ordenaron “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”. La magistrada Nora Dorado no participó del pronunciamiento por encontrarse de licencia.

El tribunal consideró que la ANSES no podía dar de baja la pensión , sino eventualmente suspenderla, y sostuvo que fue improcedente eliminar ambos beneficios bajo argumentos vinculados a “cuestiones de honor”.

La decisión estuvo a cargo de la Sala III de la Cámara Federal.

En cambio, la Cámara avaló la quita de la asignación vitalicia como presidenta , al entender que la condena judicial en la causa Vialidad habilitó esa decisión.

Antecedentes del caso

En noviembre de 2024, la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, había rechazado una medida cautelar presentada por la defensa de la exmandataria para frenar la eliminación de las prestaciones.

Tras esa resolución adversa, la defensa, a cargo del abogado Fernández Pastor en materia previsional, apeló la decisión, lo que derivó en el reciente fallo de la Cámara.

A fines de 2024, luego de confirmarse la condena en la causa Vialidad, la ANSES resolvió dar de baja dos ingresos que percibía la exfuncionaria: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber ejercido la Presidencia de la Nación.

La aceptación al pedido de Cristina Kirchner

Hasta la baja dispuesta el año pasado, ambos beneficios surgían de la ley 24.018, que regula asignaciones de privilegio y no exige requisitos de edad ni aportes previsionales.

En noviembre de 2024, las asignaciones sumaron en bruto $35.255.297,73, mientras que el monto neto alcanzó $21.828.203,92, cifra equivalente a casi 70 veces el haber mínimo más el bono vigente en ese momento en el sistema general.

ANSES.jpg ANSES había deshabilitado el cobro en 2024. Archivo

Dentro de esa suma se incluía un adicional cercano a $6 millones por zona austral, dado que el domicilio declarado estaba en Santa Cruz, situación que derivó en una denuncia penal impulsada por la ANSES.

La decisión judicial generó fuertes críticas desde sectores de la oposición. La legisladora porteña Graciela Ocaña cuestionó el fallo y afirmó: “Mientras los jubilados que ganan la mínima esperan años que la justicia resuelva temas concretos, como los cambios en la movilidad jubilatoria, la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de CFK para que recupere los $20 millones que cobraba de la jubilación de privilegio de Néstor”.

Según Ocaña, “lo increíble es que la condenada alude razones alimentarias, cuando todos sabemos que la señora es millonaria. Esto habilita una vía para que el Estado le tenga que pagar un dineral que resulta obsceno para cualquiera”.

La postura del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la ANSES, confirmaron que la decisión será apelada mediante la interposición de un recurso extraordinario federal.

Con este escenario, Cristina Kirchner volverá a percibir provisoriamente la pensión como viuda de Néstor Kirchner, beneficio que hace dos años rondaba los $8 millones, aunque no recuperará la jubilación como expresidenta mientras se mantenga vigente la condena judicial.