El Gobierno apelará la restitución de las jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner

El Ministerio de Capital Humano confirmó que presentará un recurso extraordinario federal contra el fallo que ordenó devolver de manera provisoria la asignación como viuda de Néstor Kirchner.

El Ministerio de Capital Humano comunicó oficialmente que avanzará con un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema.

El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la ANSES , interpondrá un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dispuso restituir provisoriamente la pensión que percibía Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner .

La medida judicial había dejado sin efecto, de manera parcial, la resolución mediante la cual el organismo previsional había dado de baja ambos beneficios de privilegio en noviembre de 2024.

Más temprano, la Sala III -integrada por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini - declaró formalmente admisible el recurso presentado por la exmandataria y ordenó suspender los efectos de la resolución administrativa en relación con la pensión derivada del fallecimiento de su esposo, mientras se sustancia el juicio principal.

El tribunal sostuvo que la ANSES no podía directamente dar de baja la pensión , sino eventualmente suspenderla, y consideró improcedente eliminar ambos beneficios bajo argumentos vinculados a “cuestiones de honor”.

Sin embargo, la Cámara sí avaló la quita de la jubilación vitalicia como expresidenta, al entender que la condena confirmada en la causa Vialidad habilitó esa decisión.

Tras conocerse la resolución, el Ministerio de Capital Humano comunicó oficialmente que avanzará con un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, en un intento por revertir la restitución provisoria del beneficio.

Desde el Gobierno sostienen que la baja de las asignaciones de privilegio se fundamentó en la confirmación de la condena judicial y remarcan que la discusión debe dirimirse en instancias superiores.

Con este escenario, la exmandataria volverá a percibir de manera provisoria la pensión como viuda de Néstor Kirchner, beneficio que en los últimos registros rondaba los $8 millones mensuales, aunque continuará suspendida la jubilación vitalicia como expresidenta.

Los antecedentes y el monto en discusión

Hasta su eliminación, ambos beneficios se regían por la ley 24.018, que establece asignaciones de privilegio sin requisitos de edad ni aportes previsionales.

En noviembre de 2024, las asignaciones sumaban en bruto $35.255.297,73, con un monto neto cercano a $21,8 millones. Dentro de esa cifra se incluía un adicional por zona austral, correspondiente al domicilio declarado en Santa Cruz, situación que derivó en una denuncia penal impulsada por la ANSES.

El fallo generó críticas desde sectores de la oposición. La legisladora porteña Graciela Ocaña cuestionó la decisión y señaló que mientras jubilados del régimen general esperan resoluciones por temas de movilidad, la Cámara falló a favor de la exmandataria para que recupere el beneficio.