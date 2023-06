Cristina Kirchner reveló los entretelones del armado de listas

"No vivimos en un tuper ni en un termo y quiero referirme a lo que pasó", dijo en primer lugar, para luego hablarle "a los militantes y a los ciudadanos". "Hay un proceso electoral en marcha. Y el viernes, los militantes y ciudadanos deben haber visto con sorpresa de repente (lo que pasó)", afirmó aprovechó para lanzar el primer dardo contra el jefe de Estado: "Cómo no va a haber sorpresa si durante un año nos estuvieron batiendo el parche con PASO, PASO, PASO y la democratización del peronismo".

Ante esta situación y como militante política, manifestó que "era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, que son muy graves" pero remarcó que se encontró con la negativa del mandatario.

"Quiero ser absolutamente sincera y hablar sin pelos en la lengua. El presidente de la Nación y presidente de nuestro partido se embanderó en hacer PASO. Yo les hablaba a ustedes de la comprensión de texto pero también hay comprensión de contexto de donde uno está", prosiguió Kirchner.

En su repaso de la situación que derivó en las tensas horas del viernes, la mandataria recordó que el 7 de junio 15 gobernadores de nuestro espacio habían pedido una lista de unidad. Más tarde lo hicieron los intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Luego la CGT sacó un documento. No era capricho. Era la necesidad de poder articular lo mas inteligentemente posible un desafio muy grande".

Wado, el candidato propio

Sin embargo, dijo que "24 horas antes, el viernes, teníamos a la Ministra de Desarrollo Social de nuestro Gobierno, planteándole elecciones internas al gobernador de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil, para presidente. No estoy hablando de que no tengan derecho de hacerlo sino de contextos".

Y siguió: "El lunes, en una reunión que compartimos con Sergio (Massa), Wado (de Pedro), Máximo (Kirchner), faltando a penas cuatro días, le dije a Sergio adelante de todos que si se persistía en las PASO nuestra fuerza iba a ir con candidato propio, Wado de Pedro, que era nuestro candidato. Por que no hace falta explicar demasiado que si una fuerza tiene que ir a disputar proyecto, modelo, historia, y más en este contexto, muchos de ustedes conocen a Wado, militó junto a ustedes. El no viene de la política partidaria. Viene de la tragedia argentina (...) Quiero destacar sus valores y convicciones"

Allí, también reveló que "algunos me sugerían que le hablara a Daniel Scioli" y fue contundente en su respuesta: "ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie para subirlo o bajarlo, yo respeto las decisiones de cada persona, es en la responsabilidad de cada militante y dirigente".

El nexo con los gobernadores para la lista de unidad

Continuando con el repaso de los hechos ocurridos la semana pasada, desmintió que los gobernadores hubieran cuestionado la candidatura de Wado de Pedro. "Eso no es cierto. Los gobernadores lo que querían era una lista de unidad", aseguró.

En ese sentido, señaló que "esa lista de unidad debía tener el consenso del Presidente y de los sectores que componemos el frente. Era obvio que para llegar a ese consenso Wado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente". Y le habló a de Pedro que se encontraba entre los presentes: "No te preocupes, no te preocupes".

Fue ahí que comentó que en uno de los mensajes de chat le dijo a uno de los gobernadores "que vayan a ver el presidente y si hay una fórmula de consenso y él pone el vicepresidente no tengo ningún problema".