Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión de Milei: "Ideas y funcionarios que no funcionan"

"Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas", tituló su publicación la expresidenta, quien entendió que en la Argentina se están expresando las " consecuencias económicas de ideas que no funcionan (superávit o muerte… aunque sea trucho) ".

Además, consideró que en la falta de entrega de alimentos se reflejan las "consecuencias humanas de funcionarios que no funcionan (porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto)": "Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo (equivalentes a casi 10 millones de litros), de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio".