Cruces entre JxC y el Frente de Todos en Provincia por la continuidad de IOMA

"Lo hicimos de nuevo y en este caso en un municipio gobernado por el Frente de Todos. Como sucedió también en San Nicolás, Capitán Sarmiento, Pergamino y en otros municipios, en Tigre nuestros concejales lograron romper con IOMA y dar libertad de elección de su obra social a los empleados", posteó Bullrich en las últimas horas.

El planteo de la oposición es que los empleados tengan la opción de continuar en IOMA si así lo desean, pero a la vez obligar al municipio a suscribir convenios con obras sociales del sistema nacional.

Desde el Poder Ejecutivo provincial se explicó que la normativa vigente -la Ley de creación del IOMA N° 6.982 y la Ley 23.660, que regula el sistema de obras sociales nacionales- "no posibilita la libre elección entre los sistemas".

En primer lugar, porque la adhesión del personal municipal a la obra social bonaerense debe ser masiva y no parcial; y en segundo término porque "el sistema nacional es incompatible con el sistema provincial y sus funcionamientos son regidos por sus propias normativas, no existiendo modo alguno que permita que los trabajadores permanezcan o sean adheridos en forma obligatoria en ambos sistemas en forma simultánea".

IOMA: Kreplak defendió a la obra social

En respuesta a las acusaciones de Juntos por el Cambio a la obra social de empleados estatales de Buenos Aires, Kreplak dijo que "no tienen IOMA, no usan IOMA y claramente desconocen cómo funciona y, sobre todo, cuál es su principal objetivo y funcionamiento. No lo saben, porque cuando la administraron usaron sus recursos vaya a saber uno para qué, porque la dejaron con 20 meses prestacionales de deuda".

Además remarcó: "Esta obra social es solidaria: todos aportamos lo mismo, todos tenemos el mismo derecho de su utilización y quien la usa sabe que que está mejor. A los profesionales se les paga a 30 días, está toda digitalizada, se redujeron un 92% los tiempos de autorización, tenemos casi 100 policonsultorios, medicamentos esenciales con 100% de cobertura", aseguró Kreplak y continuó: "Tenemos la mejor gestión del IOMA en décadas".

En ese sentido, sostuvo que "no se puede jugar con la salud de la gente, no se puede poner en medio de la disputa política", agregó que "quienes hablan sin ningún tipo de conocimiento y con el sólo objetivo de acumular algún puñado de votos, no son quienes luego tienen que garantizar la salud de la gente".

El titular de IOMA aseguró que buscan "perjudicar a Kicillof"

Por su parte, el titular del IOMA, Homero Giles, analizó en una entrevista con Télam que "esta es una movida política de JxC para perjudicar a Kicillof y lograr un rédito político en el marco de las elecciones" y aseguró que "quienes lanzan estas versiones mentirosas son intendentes a los que nunca les preocupó el IOMA, que jamás se comunicaron en tres años con nosotros de manera oficial ni extraoficial para plantear nada".

"En CABA destruyeron y fundieron a la obra social Opsba permitiendo la desregulación. Los mejores sueldos de los trabajadores fueron a las prepagas y destruyeron la obra social de la ciudad más rica del país. Ahora tiene deudas, déficit económico y sólo sobrevive con la intervención del Estado", describió y evaluó que "lo mismo hizo María Eugenia Vidal en la provincia con IOMA hasta que llegó Axel y logró que el IOMA salga del déficit, no tenga más deudas e invierta en la salud y en cobertura total de medicamentos".

"Venden y promueven fantasías porque los afiliados no pueden optar por qué obra social tener. El contrato entre IOMA y el municipio debe ser por todo el grupo de trabajadores, no puede ser parcial", explicó.

Giles señaló que "hay información periodística que dice que los propios trabajadores eligen quedarse, pero no tengo información oficial. Sí es cierto que la delegación de IOMA sigue recibiendo consultas de afiliados preocupados porque están en tratamientos actualmente y nos consultan angustiados a ver qué va a pasar con la decisión unilateral que tomó Passaglia".