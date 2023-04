Elecciones 2023 EN VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

López Murphy plantea una "continuidad del Estado" entre oposición y Gobierno

Ricardo López Murphy, diputado de Juntos por el Cambio, señaló que "sería constructivo que el Gobierno invitara a miembros de la oposición a que asistan a reuniones y le den al país la sensación de continuidad del Estado".

El dirigente opositor plantea una "continuidad" entre la oposición y el oficialismo, de cara a las elecciones presidenciales de octubre: "Para que se sepa que el próximo Gobierno va a enfrentar con firmeza los problemas, no los va a esconder, no va a hacer contabilidad creativa, no va a hablar de lo que no sabe, se va a dedicar a hacer una tarea profesional".

"Hace falta hacer un plan de estabilización que corrija el tipo de cambio y desequilibrio fiscal y poner control a las políticas monetarias", agregó el economista en relación a la "explosión inflacionaria".