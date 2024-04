Cruces entre la oposición y Jorge Macri por presos en las comisarías porteñas

La fuga de 9 presos de una comisaría del barrio porteño de San Telmo , renovó el reclamo de Jorge Macri, hacia la administraciónde Javier Milei; en tanto, que la oposición en la Ciudad, acusó al jefe de Gobierno de no hacer acciones para solucionar el conflicto.

El Jefe de Gobierno elevó sus quejas porque asegura que la mayoría de los detenidos en las comisarías porteñas lo están por delitos que no juzga la Ciudad de Buenos Aires sino la Justicia nacional . Por eso pide que el Gobierno nacional traslade a los detenidos de las comisarías, que además, superan la capacidad de las celdas. Actualmente, habría 2.005 presos para unas 1.000 plazas, lo cual genera deficientes condiciones de detención en las comisarías.

Si bien el Gobierno porteño viene conversando con la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich sobre el tema, no se termina de solucionar.

Desde la oposición, la legisladora de Unión por la Patria, Claudia Neira, explicó que "la Ciudad no tiene capacidad para alojar a sus detenidos" y que por eso "los alojan en comisarías en las cuales hay conflicto permanente porque no tienen espacio, ni condiciones de detención. Hay alrededor de 2.000 detenidos en comisarías y muchos policías abocados a una tarea que no es propia".