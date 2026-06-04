Jorge Macri impulsa un rediseño del futuro fuero laboral de CABA: 80 juzgados, 10 salas y cambios al Código Procesal

El jefe de Gobierno envió tres proyectos a la Legislatura para ampliar la futura estructura de la Justicia del Trabajo. Además de sumar jueces, también propone incorporar al Ministerio Público Fiscal al nuevo fuero.

Luego del traspaso de competencias de Nación a CABA , Jorge Macri envió a la Legislatura porteña una batería de proyectos para dar forma al futuro fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires . En un nuevo paso hacia la puesta en funcionamiento, el jefe de Gobierno porteño propone modificar la ley aprobada en 2024 para pasar de diez juzgados a un total de 80. También modifica el Código Procesal y crea el Servicio de Conciliación Obligatoria . Cuándo se enviarán los primeros pliegos.

Con la aprobación en el Congreso del acuerdo, que en la práctica implica la transferencias de facultades y recursos , el mandatario porteño logró dar un paso fundamental para comenzar a darle forma a la estructura local que se encargará de dirimir los conflictos del trabajo que tengan lugar en el ámbito local. Y mientras aguarda por el visto bueno final del Palacio de la calle Perú, Macri proyecta cambios de cara al diseño final de la estructura.

La ley 6789, sancionada en diciembre del 2024 en la Legislatura, habilitó la creación del fuero local mediante el emplazamiento de diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y la Cámara de Apelaciones del Trabajo , conformada por dos salas. Pero tras la firma del convenio, en el Gobierno porteño advirtieron la necesidad de adecuar la carcasa final.

Ante esa situación, Macri envió tres proyectos. El primero propone una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de CABA. La iniciativa proyecta una Cámara de Apelaciones del Trabajo dividida en diez salas -ocho más de las previstas- e integrada por 30 jueces y juezas. Mientras que la justicia de primera instancia del trabajo se conformaría con ochenta juzgados, setenta más de los inicialmente proyectados.

Los jueces y juezas de primera instancia se encargarán de resolver en cuestiones de conflictos individuales y colectivos del trabajo, que no sean de materia federal, las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, en conflictos sindicales -siempre que el gremio tenga su ámbito de actuación en CABA-, como también demandas o reconvenciones sobre contratos de trabajo, convenciones colectivas o disposiciones legales o reglamentarias del derecho laboral. En tanto que la Cámara de Apelaciones será el tribunal de alzada.

La instrumentación será progresiva. En caso de que sea sancionada la ley, inicialmente los juzgados de primera instancia estarán integrados por cuarenta magistrados, mientras que la Cámara de Apelaciones se conformará por quince jueces y funcionará dividida en cinco salas de tres miembros cada una. El Consejo de la Magistratura porteño se encargará de poner en marcha el fuero de forma gradual.

Ministerio Público Fiscal, Conciliación Laboral y cambios al Código Procesal

El proyecto también plantea cambios a la estructura del Ministerio Público Fiscal. Incorpora dos fiscales a la órbita de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y otros ocho que se desempeñarán en los juzgados de primera instancia. También la integración del Ministerio Público Tutelar mediante la designación de un un asesor en el tribunal de alzada y otros cinco en los juzgados iniciales.

Junto a la modificación de la estructura judicial, Macri envió otros dos proyectos. Por un lado propone crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria. Por otro, modificar el Código Procesal para la Justicia del Trabajo.

En el primer caso, el Gobierno porteño busca reducir la litigiosidad y descongestionar a la Justicia del Trabajo, con el fin de "preservar las relaciones de trabajo y contribuir a una mayor paz social y productividad en la Ciudad". Podrá intervenir en "conflictos individuales o pluri-individuales" de trabajo que se desarrollen en el fuero laboral porteño. También aspiran a crear un Registro de Conciliadores Laborales.

En el segundo, Macri propone ampliar la competencia territorial del fuero laboral porteño para optimizar la gestión con herramientas procesales acordes a los tiempos actuales, que favorezcan "una administración de justicia más eficiente y adecuada". Las modificaciones incorporarán a aquellos casos en los que el demandado tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y habilitarán audiencias en forma presencial, virtual o mixta. También incorpora una última instancia de alegatos, que será obligatoria, para "fomentar la conciliación".

poder judicial caba El nuevo fuero funcionará en el ámbito del Poder Judicial de CABA.

Pliegos de jueces

La ampliación de la estructura propuesta por Macri se inscribe dentro del plan del traspaso de las competencias firmado con el gobierno de Javier Milei a principios de año, que un plazo de 180 días para su entrada en vigencia desde su aprobación definitiva. También determinaba que debía llevarse a cabo de forma "progresiva" y "ordenada". En cuanto a los recursos, Nación garantizó que se transferirán al calor de su implementación.

Durante el 2025, el Consejo de la Magistratura de CABA puso en marcha los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local con la convocatoria de jueces y juezas para que se presenten en los concursos. Unas 1.250 personas se inscribieron en los seis procesos que se llevaron a cabo.

Fuentes gubernamentales porteñas anticiparon a Ámbito que la primera tanda de pliegos se enviarán a la Legislatura en la segunda mitad del 2026. "Los primeros diez concursados llegarían hacia fin de año", aseguran. También aclaran que la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que prevé que el fuero laboral tenga 80 juzgados, es para replicar la conformación del Fuero Laboral nacional: "Esto no quiere decir que se vayan a concursar los 80 juzgados", explicaron.

Los nombramientos deberán ser analizados por la Junta de Ética, Acuerdos Y Organismos De Control del Parlamento porteño, a cargo del legislador porteño de Fuerza Buenos Aires, Matías Lammens. La vicepresidenta primera de la comisión es la jefa de La Libertad Avanza de CABA, Pilar Ramírez, de buen vínculo con el macrismo pese a las diferencias legislativas. Gimena Villafruela, del PRO y cercana a Daniel Angelici, completa la tríada.

Desde CABA aseguran que la transferencia de la justicia laboral a la órbita porteña es "un hito institucional" en el proceso de consolidación de la autonomía, al cumplirse 30 años de la redacción de la Constitución local. También destacan que apunta a garantizar el fortalecimiento del sistema judicial local. "La ampliación de las competencias jurisdiccionales de la Ciudad contribuye a consolidar un servicio de justicia más cercano, eficiente y adecuado a las necesidades de sus habitantes", señalan.