Asignación por Matrimonio ANSES: montos, requisitos y cómo tramitarla

El beneficio por matrimonio integra las Asignaciones de Pago Único y su monto se actualiza junto con el resto de las prestaciones familiares.

Contraer matrimonio no solo implica un cambio en el estado civil. Para miles de personas alcanzadas por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), también puede representar el acceso a una prestación económica otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) . Se trata de la Asignación por Matrimonio.

La prestación forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) , junto con las asignaciones por nacimiento y adopción. A diferencia de otras prestaciones que se cobran todos los meses, este beneficio se paga una sola vez después del casamiento y debe ser solicitado dentro del plazo establecido por ANSES.

Uno de los puntos más importantes es que el trámite no se realiza automáticamente . Aunque el matrimonio esté inscripto en el Registro Civil, los interesados deben iniciar la gestión ante ANSES para percibir el pago. Además, existe un plazo específico para hacerlo. Si ese período vence, ya no es posible acceder a la prestación.

El beneficio alcanza únicamente a quienes forman parte del régimen de asignaciones familiares administrado por ANSES y cumplen con los requisitos económicos establecidos. Pueden solicitarla los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores de temporada durante el período en que prestan servicios, los titulares de la Prestación por Desempleo, quienes perciben prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otros beneficiarios incluidos en el SUAF.

Además de pertenecer a alguno de esos grupos, es necesario respetar los topes de ingresos familiares vigentes . Los topes vigentes en agosto son de $3.092.203 para cada integrante en forma individual y de $6.184.406 como tope máximo de ingresos del grupo familiar.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Matrimonio?

Para agosto de 2026, ANSES fijó el monto de la Asignación por Matrimonio en $131.716 por beneficiario. Ese valor corresponde a un único pago y se acredita una vez aprobada la solicitud. A diferencia de otras prestaciones sociales, esta asignación no se liquida mensualmente, ni genera pagos posteriores. Su finalidad es brindar un apoyo económico extraordinario a quienes contraen matrimonio y cumplen con todas las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El monto se actualiza mediante el mismo índice de movilidad que alcanza a las asignaciones familiares. Por eso, puede modificarse varias veces al año, según los incrementos que determine ANSES para el conjunto de estas prestaciones.

Requisitos para solicitar el beneficio

Además de haber contraído matrimonio, ANSES exige una serie de condiciones para otorgar la prestación. El primer requisito es que el matrimonio se encuentre correctamente acreditado en las bases de datos del organismo. Si el vínculo todavía no figura registrado, será necesario actualizar la información antes de iniciar la solicitud. También deberán estar actualizados los datos personales, el domicilio y la composición del grupo familiar.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, ANSES exige contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo al momento del matrimonio. Además, tanto los ingresos individuales como los del grupo familiar no pueden superar los topes establecidos para las asignaciones familiares vigentes en el mes en que ocurrió el casamiento.

Para realizar el trámite es necesario presentar el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio, salvo que esa documentación ya se encuentre registrada en las bases de ANSES. En ese caso, la gestión puede realizarse sin volver a presentar esos documentos. Antes de iniciar la solicitud, el organismo recomienda ingresar a Mi ANSES para verificar que todos los datos personales y familiares estén correctamente registrados. Esta simple revisión permite evitar observaciones, demoras o la necesidad de presentar documentación adicional durante el proceso.

¿Cómo solicitar el beneficio paso a paso?

El trámite puede realizarse tanto de manera virtual a través de la plataforma Mi ANSES como de forma presencial en una oficina del organismo solicitando un turno previo. Para la opción a distancia, es necesario ingresar con la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección de Asignaciones Familiares y adjuntar la documentación requerida, como la partida de matrimonio y los DNI de ambos cónyuges.

En caso de optar por la atención presencial, los interesados deberán concurrir dentro del plazo legal establecido de entre dos meses y dos años posteriores al casamiento. Una vez evaluada y aprobada la solicitud por el organismo, el monto correspondiente se acreditará directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular.