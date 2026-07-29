Convocaron a un paro docente en todo el país para el 3 de agosto y peligra el regreso a clases en CABA y Provincia

La gremial CTERA definió la medida en un congreso interno ante la negativa del Gobierno a discutir la paritaria nacional. La huelga tendrá lugar el mismo día en que regresan a clases los alumnos en varios distritos luego de las vacaciones de invierno.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó este miércoles a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo por la "grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación" y contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación", la medida fue definida en el marco del congreso de la gremial y coincide con el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires , Chaco y S antiago del Estero tras el receso por las vacaciones de invierno.

En un comunicado difundido horas después, informaron que responde "a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente", al cual acusaron de incumplir la legislación vigente y de desconocer "un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".

Desde CTERA acusaron a la administración nacional de profundizar el recorte y el desfinanciamiento del sistema educativo . Los salarios docentes "continúan perdiendo poder adquisitivo", aseguraron y exigieron un aumento del sueldo además de la convocatoria a discutir la paritaria nacional y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Además, denunciaron que el Gobierno continúa incumpliendo la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales para la educación, mientras que paralelamente "avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación".

Frente a ese panorama, la confederación docente también reclamó por la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Y manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa Nación "por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos".

Respecto a la jubilación docente, plantearon su repudio a cualquier tipo de proyecto de reforma y llamaron a defender el sistema previsional público, solidario y de reparto, como también de las cajas previsionales provinciales y de haberes docente.

Sobre el final, CTERA convocó a los trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país "a construir una masiva jornada de lucha" en las calles y en cada escuela el próximo 3 de agosto junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa "para defender la escuela pública, los derechos de las y los docentes, de las y los estudiantes y de las jubiladas y los jubilados".

La medida se llevará a cabo en los niveles inicial, primario y secundario en establecimientos públicos y privados y coincide con el regreso a clases luego de las vacaciones de invierno. Los gremios anticipan un alto acatamiento, aunque las instituciones privadas podrían dictar clases con normalidad.

Los principales puntos del reclamo docente al Gobierno

La confederación docente reclama al gobierno nacional que convoque a la paritaria nacional para discutir los salarios. Además, solicitan restituir el FONID y aumentar la inversión en infraestructura. Los puntos principales del reclamo: