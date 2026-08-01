Ricardo Quintela cerró el homenaje a monseñor Angelelli: un llamado a la unidad del PJ que tuvo ausentes

El encuentro impulsado por el gobernador riojano buscaba mostrar una imagen de unidad dentro del peronismo. El viernes, mantuvo una reunión con Máximo Kirchner en su despacho.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó la conmemoración por los 50 años del asesinato de Enrique Angelelli que contó con la presencia de Máximo Kirchner pero no del gobernador bonaerense, Axel kicillof . En la previa, la intención del mandatario riojano era reunir en un mismo escenario a ambas figuras del peronismo como gesto de acercamiento entre los principales sectores del espacio .

Al tomar la palabra, el jefe provincial envió un mensaje político hacia el interior del peronismo. En el marco de un encuentro con dirigentes partidarios y de los actos religiosos en Punta de los Llanos, convocó a avanzar en la unidad del movimiento justicialista y reivindicó el legado del obispo riojano .

La jornada reunió a miles de peregrinos, autoridades eclesiásticas, funcionarios provinciales y nacionales, además de representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos. La celebración litúrgica fue presidida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo .

Durante el acto central, el mandatario riojano destacó el compromiso de Angelelli c on los sectores más vulnerables y sostuvo que su ejemplo continúa vigente: "Estoy agradecido por todos los que nos congregamos acá porque es una multitud que le brinda el mejor reconocimiento a quien trabajó denodadamente y dio su vida por los más humildes, los trabajadores, los obreros y los campesinos. Ese es el legado que asumimos con la mayor responsabilidad", expresó.

"Angelelli fue el primero en decir que no tengan odio. Nosotros no tenemos odio; tenemos la responsabilidad de asumir el desafío de transformar esta dura realidad que vive el pueblo argentino", recordó.

A pesar de los esfuerzos, Quintela no logró la foto de unidad. Gobierno de La Rioja

En ese marco, vinculó el mensaje del beato con la situación actual del país y llamó a impulsar una transformación profunda: "Es lo que estamos tratando de hacer, en la medida de lo posible, de hacer entender a los compañeros, compañeras y a todos los argentinos y argentinas que necesitamos un cambio rotundo en la realidad de la República Argentina", sentenció.

Antes del acto central, Quintela encabezó un encuentro en el Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja junto a dirigentes peronistas. Allí planteó la necesidad de fortalecer la unidad del justicialismo: "Comenzar a discutir la unidad del movimiento nacional justicialista, que si está unido es invencible, en la medida que podamos despertar el sentimiento de este gigante dormido", sostuvo.

El gobernador también convocó a consolidar la organización política en la provincia y el norte argentino para construir un proyecto nacional: "Estamos haciendo todos los esfuerzos para juntar todas las partes de nuestro movimiento, para lograr lo que decía el General Perón: la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra Patria", afirmó.

Durante la celebración religiosa, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, definió a Angelelli como "un pastor según el corazón de Cristo" y sostuvo que toda comprensión de su vida debe partir de su entrega al Evangelio y al pueblo que le fue confiado.

Como parte de la jornada también se realizó un homenaje a José Luis Goyochea y Nélida Noemí Moreno, el matrimonio riojano secuestrado y desaparecido durante la última dictadura. Tras la reciente identificación de sus restos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, ambos fueron homenajeados en el solar "Pastoral Angelelliana", donde sus restos descansan junto a la Ermita "El Pastor", por decisión de sus familiares.

Como parte de la jornada también se realizó un homenaje a José Luis Goyochea y Nélida Noemí Moreno, el matrimonio riojano secuestrado y desaparecido durante la última dictadura.

Las actividades continuaron en el lugar donde fue asesinado Angelelli, sobre la Ruta Nacional 38, y concluyeron con expresiones culturales y la apertura del Centro de Interpretación del Parque Temático Turístico Memoria y Martirio.

Máximo kirchner, presente en La Rioja

Quien dijo presente en territorio de Quintela fue el diputado nacional Máximo Kirchner, quien fue recibido por dirigentes locales y vecinos en un encuentro organizado en la Fundación (FUNDAV) por la exdiputada Beba Aguirre de Soria. De la jornada participaron artistas, sindicalistas, familiares de personas desaparecidas, representantes de organizaciones sociales y dirigentes políticos.

Durante su discurso, Kirchner agradeció el respaldo de los riojanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo vinculó con el legado de Néstor Kirchner: “Quiero agradecerles en nombre de mi viejo también, que acompañen a Cristina porque es lo que él haría, estaría peleando por ella”.

El diputado también destacó la participación de la comunidad en las actividades por el 50° aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli y aprovechó para cuestionar la situación económica actual tras una recorrida por una fábrica cerrada. “Llena de fuerza, más luego de estar en Sanagasta, donde visitamos también la fábrica de Puma cerrada. Impresiona el silencio y las máquinas, la fábrica vacía, porque cuando uno mira a lo ancho de nuestra Patria, en todos los lugares que se está viviendo lo mismo…Porque a medida que este plan económico se desarrolla, va rompiendo todos los tejidos sociales, y busca devorarse los sueños de millones de argentinos y argentinas que con mucho esfuerzo todos los días mantienen en pie sus familias, las ganas”, analizó.

Kirchner también valoró la postura del peronismo riojano y el desempeño de sus representantes en el Congreso: “Ningún senador y senadora de La Rioja votó en contra de los intereses no sólo del pueblo de La Rioja, sino del pueblo de la Argentina. Además están dando una batalla muy importante para quienes provenimos de las provincias del interior del país en defensa del territorio y el cuidado de la tierra. Y ustedes saben muy bien que hay una ley que está dando vueltas, que se quiere discutir y tenemos que estar fuertes, es muy lindo cuando uno ve que empieza a surgir ese amor propio por la patria, por este suelo”.

En ese sentido, llamó a fortalecer la unidad del país por encima de las diferencias regionales: “Muchas veces nos quieren separar por provincias, y es verdad, cada uno tiene su provincia, sus modismos, sus maneras de entender la vida, pero hay una bandera que nos une y esa bandera la debemos proteger. Porque si nos dividen, si nos balcanizan, si nos parten por las partes, les vamos a hacer muy fácil el trabajo y hay que complicárselas todas y defender nuestro suelo”.

De cara al camino que empieza a recorrerse rumbo a 2027, aseguró:“Queda un año para que todos los argentinos y argentinas, como dije recién, no tengan que construir la victoria de una persona o un partido político, sino construir la victoria de un pueblo que vuelve a recuperar los sueños, a creer en sí mismo”, concluyó.

La grandes ausencias del encuentro del PJ en La Rioja

Además de la presencia de Máximo Kirchner, Quintela convocó a gobernadores, legisladores y dirigentes de distintos sectores del peronismo. Entre los asistentes confirmados estuvieron los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado), además de los diputados nacionales Cecilia Moreau, Gaby Estévez, Nancy Sand, Juan Carlos Molina, Blanca Osuna, Martín Aveiro, Jorge Chica y Alí (San Luis). También participaron el exsenador Jorge Taiana y el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

La ausencia más significativa fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien decidió no asistir pese a las gestiones de Quintela para sumarlo a la convocatoria. Su faltazo volvió a exponer las diferencias internas del peronismo, en medio del deterioro de la relación con La Cámpora y del rechazo que existe dentro del Movimiento Derecho al Futuro a compartir una actividad política con ese espacio.

Quien tampoco estuvo presente fue el excandidato presidencial Sergio Massa. No obstante, el Frente Renovador sí tuvo representación a través de dirigentes de su espacio.