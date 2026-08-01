Javier Milei habló de la crisis en Ceuta y mandó un mensaje a los españoles: "El final se acerca"

Fue en un posteo con una indirecta contra el gobierno de Pedro Sánchez, con quien tiene una enemistad manifiesta desde que asumió el argentino la presidencia en diciembre de 2023.

El presidente Javier Milei habló este sábado sobre la crisis migratoria en Ceuta y lanzó un fuerte mensaje a los españoles: "El final del socialismo se acerca..." . Es conocido su enemistad con el presidente del país ibérico y sus continuos viajes para apoyar a la oposición de Voxx y el Partido Popular. También compartió varios posteos en contra de Pedro Sánchez.

"Cuando las personas despiertan... El final del socialismo se acerca... ÁNIMO ESPAÑA ", escribió Milei en el reposteo de un video donde se ve a ciudadanos españoles deteniendo por su cuenta a personas que presuntamente, sería migrantes marroquíes que intentan ingresar a España.

Las criticas a Pedro Sánchez no se detuvieron ahí. Milei también resposteó a Javier Negre, el dueño de La Derecha Diario, donde pide que el presidente español debe "acabar juzgado en Estrasburgo" y asegura que no tiene mayoría parlamentaria ni apoyo de los españoles.

La Unión Europea expresó su respaldo a España frente a la crisis migratoria desatada en Ceuta , donde decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos entre el jueves y el viernes . El balance oficial asciende a 67 fallecidos en territorio español, aunque una organización de derechos humanos estima que la cifra podría llegar a 130 si se incluyen las víctimas del lado marroquí.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró que el bloque está dispuesto a reforzar su asistencia, incluso mediante el despliegue de Frontex, y destacó la necesidad de coordinar una respuesta común.

“Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental”, afirmó Brunner.

La Unión Europea convocó para el próximo martes a una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros del Interior, con el objetivo de analizar la evolución de la crisis y definir medidas conjuntas.

Estiman que las víctimas podrían ascender a 130

Las autoridades españolas confirmaron hasta el momento 67 muertes durante los cruces por mar, ocurridos principalmente en las inmediaciones del espigón del Tarajal. La mayoría de las víctimas habría fallecido por ahogamiento mientras intentaba alcanzar la costa ceutí.

La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estimó que el balance total podría ascender a unas 130 personas al incorporar los fallecimientos registrados en Marruecos. Sin embargo, esa cifra todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades de ambos países.

La incursión masiva comenzó el jueves y continuó durante el viernes, cuando decenas de miles de personas intentaron entrar a Ceuta a nado o bordeando el espigón fronterizo. La llegada desbordó los servicios de asistencia y obligó al Gobierno español a desplegar al Ejército y reforzar la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional.