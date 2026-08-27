Renunció el representante argentino ante el GAFI

Se trata de Agustín Flah, quien había llegado al cargo en marzo. Desde Justicia confirmaron que continuará vinculado al ministerio, mientras también circuló una versión sobre diferencias salariales.

El representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , Agustín Flah , presentó su renuncia este miércoles y dejará su función en el principal organismo internacional dedicado a la prevención del lavado de activos.

El funcionario había asumido en marzo. Cuatro meses después comunicó su decisión de abandonar el cargo, aunque continuará vinculado a la cartera como asesor.

El propio Flah salió a aclarar los motivos de su salida ante los interrogantes que surgieron tras conocerse la noticia . “Tras más de 25 años de trayectoria profesional en la prevención del lavado de activos, continuaré trabajando con el mismo compromiso y seguiré vinculado al Minjus como asesor”.

Flah llegó al cargo con una carrera abogado - egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) - y un máster en Derecho de la London School of Economics, donde obtuvo el título con honores, según consta en su currículum. Uno de los principales compromisos durante sus meses en el cargo fue encabezar la delegación argentina en la reunión plenaria del GAFI que se realizó en París a mediados de junio.

La comitiva también estuvo integrada por funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el que el representante argentino debía mantener una coordinación permanente. En esa reunión, representantes de la Red Global del GAFI, que reúne a más de 200 jurisdicciones y observadores, analizaron las amenazas contra la integridad y la seguridad financiera a nivel internacional.

Además, Flah había sido propuesto para integrar el Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional del GAFI, aunque finalmente esa designación no llegó a concretarse.

Sobre su salida circularon dos versiones. La primera, confirmada por el Ministerio de Justicia, sostiene que Flah continuará bajo la conducción de Mahiques como asesor. La segunda apunta a motivos económicos: diferencias salariales habrían influido en su decisión de dejar el organismo internacional y retomar su actividad en su estudio jurídico.

Qué es el GAFI y cuál es el rol de Argentina

El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7. Su función consiste en establecer estándares internacionales y promover políticas, medidas legales, regulatorias y operativas destinadas a combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas para el sistema financiero mundial.

Actualmente, el organismo tiene 40 miembros: 38 jurisdicciones y dos organizaciones regionales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. A ellos se suman nueve miembros asociados y 25 organizaciones observadoras.

Argentina integra el organismo como miembro pleno desde 2000. El representante del país ante el GAFI debe mantener un vínculo permanente con el titular de la UIF. Durante la gestión de Javier Milei, sin embargo, ese organismo atravesó tres cambios de conducción.

Actualmente, la UIF está encabezada por Matías Álvarez, quien reemplazó a Paul Starc. Este último dejó el cargo en enero pasado, después de un año de gestión, y había llegado para sustituir a Ignacio Yacobucci.