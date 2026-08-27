La Legislatura porteña sesiona con el traspaso de la Justicia Laboral a CABA como tema central + Agregar ámbito en









El Gobierno de Jorge Macri busca sellar la creación del Fuero del Trabajo en el distrito. Además, se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco de la Ciudad.

La Legislatura porteña sesiona este jueves.

La Legislatura porteña sesiona este jueves con un temario en el que se destaca el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una iniciativa del jefe de Gobierno Jorge Macri que contaría con el visto bueno de la mayoría del pleno.

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El proyecto ya tiene despacho de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y relaciones Interjurisdiccionales y busca equiparar las condiciones con el resto de las provincias, ya que aseguran que CABA está en una posición "desigual".

En oficinas de la Ciudad refieren a la obligación de cumplir con la Constitución nacional y con la Carta Magna porteña, y combatir la "Industria del Juicio", en referencia al fuero nacional al que acusan de ser "afín al kirchnerismo", acusación que tanto en el ámbito judicial como en el peronismo niegan.

La Ciudad busca tener su Justicia Laboral En julio pasado, el Consejo de la Magistratura de CABA había enviado a la Legislatura los pliegos de los jueces y juezas para cubrir los cargos de la futura Justicia Laboral porteña. Se trata de un nuevo paso en el camino a la puesta en marcha del fuero propio, mientras en paralelo se debate en el Parlamento un proyecto de Jorge Macri que propone una ampliación de la estructura.

La ley aprobada en 2024 que habilitó el emplazamiento del Fuero Laboral porteño proponía la creación de diez juzgados de base. Para cubrir esos cargos, el Consejo elevó diez nombres: María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.

Desde la administración de Jorge Macri creen que, de aprobarse el proyecto, para febrero estarían dadas las condiciones para que la nueva estructura pueda comenzar a funcionar. Jorge Macri impulsa el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad. En la sesión de este jueves, en tanto, también se discutirán otras iniciativas: homologación de condonaciones de deudas autorizadas por la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos); de modificación de la carta orgánica del banco de la Ciudad; y de gratuidad en el transporte subterráneo para jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Pese a estar en desventaja parlamentaria y requerir de acuerdos con otros sectores políticos, el mandatario PRO decidió pisar el acelerador y avanzar con la propuesta. De hecho, en marzo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias, había manifestado: "Estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema para resolver los conflictos laborales de manera moderna y ágil". Como paso previo, el Congreso aprobó el convenio para traspasar las competencias a la órbita local. Con el acuerdo firmado, Ciudad recibió un fuerte espaldarazo al reclamo histórico por la autonomía del distrito.