Cuáles son los proyectos que se tratarán en el Congreso en extraordinarias

El Gobierno definió un temario cerrado para las sesiones de febrero, con cuatro iniciativas centrales que van desde cambios en el mercado laboral hasta tratados internacionales y designaciones diplomáticas.

Las sesiones extraordinarias de febrero tendrán una agenda acotada y sin sorpresas. El Gobierno nacional fijó un temario cerrado con cuatro proyectos que concentrarán el debate parlamentario durante el receso, con la reforma laboral como eje político y simbólico del período.

El plato fuerte será el proyecto de modernización del régimen laboral, que el oficialismo busca convertir en ley como parte de su programa económico. La iniciativa apunta a modificar regulaciones vigentes con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal y reducir los costos de contratación. Será el debate más sensible del temario y el que mayor resistencia genera en la oposición y en los sindicatos.

Otro de los proyectos incluidos es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que requiere aprobación del Congreso para avanzar en su implementación. El tratado aparece como una de las apuestas estratégicas del Gobierno en materia de política exterior y apertura económica, aunque también despierta cuestionamientos por su impacto en sectores productivos locales.

Sesiones extraordinarias decreto La agenda de extraordinarias también incorpora un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, específicamente el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial. Se trata de una iniciativa que promete reactivar tensiones con sectores ambientalistas y con provincias cordilleranas, en un debate que ya fue conflictivo en etapas anteriores.

Por último, el temario contempla el acuerdo parlamentario para la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea, un punto de menor volumen legislativo pero con carga política, tanto por el perfil del candidato como por el contexto internacional.

Sin ampliaciones posibles y con tiempos ajustados, el Congreso afrontará así un febrero concentrado en pocos proyectos, pero de alto impacto. La estrategia oficial es clara: avanzar en reformas estructurales con una agenda corta, mientras la oposición evalúa hasta dónde dar pelea y qué batallas vale la pena librar en pleno verano.