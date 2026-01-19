Cómo será la agenda de Javier Milei en Davos durante el Foro Económico Mundial + Seguir en









El Presidente viajará a Suiza con un cronograma detallado que incluye reuniones políticas, encuentros con banqueros globales, entrevistas con medios internacionales y su discurso central ante líderes económicos.

Javier Milei viaja este lunes a Davos para participar del Foro Económico Mundial.

El presidente Javier Milei iniciará este lunes por la noche su viaje oficial a Europa para participar del Foro Económico Mundial. A las 21 horas de Argentina, partirá el vuelo especial rumbo a la ciudad de Zúrich. Desde allí, el mandatario se trasladará por tierra hasta Davos, donde está previsto que arribe a las 15:30 hora local del día siguiente.

El martes 20 de enero, la agenda comenzará con un encuentro de carácter privado. A las 21 horas de Suiza (17 horas de la Argentina, horario a confirmar), Milei mantendrá una reunión con Maurice Ostro, empresario vinculado a los círculos económicos y políticos internacionales que suelen participar del foro. Será la única actividad formal prevista para esa jornada.

El miércoles 21 de enero concentrará el núcleo político y económico del viaje. A las 10:05 de Suiza (6:05 de la Argentina), el Presidente realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Diez minutos más tarde, a las 10:15 (6:15 en la Argentina), participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, una instancia cerrada en la que expondrá la estrategia económica del país ante inversores y referentes internacionales.

davos foro economico Javier Milei, con una agenda apretada en Davos. Depositphotos Luego, a las 11:30 hora suiza (7:30 argentina), Milei mantendrá un encuentro con CEOs de bancos globales, una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a presentar el rumbo económico del Gobierno y captar interés financiero. Por la tarde, a las 15:30 (11:30 en la Argentina), saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15:45 (11:45) realizará su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.

Cómo será la agenda de Javier Milei tras el Foro Económico de Davos La agenda continuará el jueves 22 de enero con un fuerte componente mediático. A las 11:05 de Suiza (7:05 de la Argentina), el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. A continuación, mantendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, uno de los diálogos más esperados por el impacto global de ese medio.

JAVIER MILEI FORO DE DAVOS 2025.jpeg Javier Milei viaja este lunes a Davos. Presidencia Ese mismo jueves, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina), partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana. Con un cronograma ajustado y sin espacios en blanco, la gira de Milei en Davos combina diplomacia, finanzas y exposición mediática, en una visita diseñada para mostrar al Presidente en contacto directo con el núcleo del poder económico global. La expectativa por un posible encuentro entre Milei y Trump en Davos La participación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos estará atravesada por la expectativa de un eventual encuentro con Donald Trump, quien también asistirá a la cumbre en Suiza. Si bien desde el entorno presidencial aclararon que no hay prevista una reunión bilateral formal, la coincidencia de ambos dirigentes en el mismo evento mantiene abierta la posibilidad de un cruce informal. La afinidad política e ideológica entre Milei y Trump es un dato conocido y ha sido expresada públicamente en más de una oportunidad. En ese marco, un saludo o intercambio breve sería leído como un gesto de sintonía política con impacto tanto a nivel interno como internacional, especialmente en momentos en que el Gobierno argentino busca reforzar su alineamiento con sectores conservadores y pro mercado del escenario global. En la Casa Rosada evitan confirmar cualquier tipo de encuentro y remarcan que la agenda oficial del Presidente en Davos está centrada en reuniones con líderes económicos, banqueros y referentes institucionales. Sin embargo, reconocen que el Foro suele ser un ámbito propicio para contactos informales que no siempre figuran en los cronogramas oficiales.