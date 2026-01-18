La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó este viernes con la baja de nuevas empresas de medicina prepaga que no registraban actividad, al eliminar del padrón a firmas sin afiliados ni prestaciones vigentes, una medida que eleva a 135 el total de compañías excluidas desde el inicio de la actual gestión.
El Gobierno dio de baja 135 prepagas durante su gestión: cuáles son y por qué fueron eliminadas del registro
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro a 135 empresas sin actividad ni afiliados, como parte del proceso de depuración del sistema sanitario.
-
El Gobierno dio de baja tres prepagas: qué empresas no podrán brindar servicios de salud
-
Irán condenó la decisión de la Argentina de declarar organización terrorista sobre la Fuerza Quds: "habrá respuesta"
La decisión fue oficializada mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial y se inscribe en el proceso de reorganización del registro de Agentes del Seguro de Salud, impulsado por el Gobierno con el objetivo de depurar el sistema y contar con información actualizada sobre los prestadores que efectivamente operan.
Las razones detrás de la decisión oficial
Según explicaron fuentes del organismo, las auditorías detectaron que numerosas empresas figuraban como habilitadas pese a no contar con afiliados, no brindar prestaciones médicas y no presentar la documentación mínima exigida por la normativa vigente. En algunos casos, se trataba de entidades sin estructura operativa ni actividad real.
Estas 20 nuevas bajas se suman a otras exclusiones realizadas en los últimos días y forman parte de un procedimiento iniciado en los primeros meses de la actual administración, tras comprobarse que el registro oficial incluía una cantidad significativa de agentes inactivos.
Desde la Superintendencia remarcaron que la medida no afecta a los usuarios del sistema de salud privado, ya que las compañías eliminadas no tenían beneficiarios activos al momento de las inspecciones ni prestaban servicios.
Un padrón depurado y sin impacto para los afiliados
El Gobierno subrayó que la depuración del registro busca obtener datos precisos sobre la cantidad real de prestadores y reforzar los controles sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Las autoridades aclararon que las empresas que sí operan continúan habilitadas y no se verán alcanzadas por la medida.
Además, anticiparon que el proceso de revisión seguirá adelante mientras se detecten entidades que no reúnan las condiciones necesarias para actuar como agentes del seguro de salud.
Una por una, las 135 prepagas dadas de baja
Tras la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de depurar el registro de Agentes del Seguro de Salud, estas son las 135 empresas que fueron eliminadas del padrón por no registrar actividad, afiliados ni prestaciones vigentes al momento de las auditorías oficiales:
-
Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
Grupo Proyectar S.R.L.
Clínica Espora S.A.
Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
SEM Olavarría S.R.L.
Emergencia Médica Privada S.A.
Grupo IE Traslados S.A.
Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
Medinals S.A.
Del Sol S.A.
Veramed SRL
Cardioblas S.A.
Formar Salud S.A.
VFMH Desarrollos S.A.
Salud Patagónica S.A.
UB Asistencial S.A.
Cobertmed SRL
Azul Salud S.A.
Alianza Mediterránea de Salud S.A.
Premium Traslados S.R.L.
Carmed S.R.L.
Coop de Viv., Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Ltda.
Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
Cooperativa Bienestar Ltda.
Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Ltda.
Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
Asociación Mutual San Isidro Labrador
Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
Asociación Mutual Trabajo y Progreso
Asociación Mutual Renacer
Asociación Mutual 22 de Julio
Asociación Mutual Bancaria
Mutual Agua y Energía Salta
Mutual de Docentes Privados
Asociación Mutual Crecer
Centro Gallego Sociedad Mutual
Asociación Mutual Triángulo
Mutual de Integración Latinoamericana
Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
Asociación Mutual Todos Unidos
Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
Asociación Mutual Pedro Campos
Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
Mutual Solidaria Génesis
Magna Salud S.R.L.
OMSA Prosal S.A.
Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
Emergencias Médicas Santa María S.A.
Medicina Asistencial Privada S.R.L.
Medycin S.R.L.
IE Emergencias Chivilcoy S.A.
Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
Compañía Global de Salud S.A.
Vivir Medicina Privada S.A.
Medical S.R.L.
Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
Siempre S.R.L.
Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
Roma Salud S.A.
Opsal S.A.
Master Med System S.R.L.
Coseguro Total S.R.L.
Centro Médico del Parque SDH
Mitre Medical Network S.A.
Salud Total S.A.
Confederada Salud SRL
Noba Pampa Salud SRL
Quince
MPN Medical International S.A.
Compañía Mediterránea de Salud S.A.
Gerenciar Salud SRL
Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
Prepaga SRL
Aio Care S.R.L.
Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
Centro Salud S.A.
Medicina Argentina S.A.
Sid Medical S.A.
Acarti S.A.
Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
Comese Coop. Ltda.
Cooperativa Argentina de Medicina Integral (CAMI) de Trabajo Ltda.
Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Ltda.
Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
Mutual de Activos y Pasivos
Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
Mutual Doce de Enero
Asociación Mutual de Óptica Integral
Asociación Mutual Versailles
Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
Asociación Mutual Los Andes
Amtapra
Asociación Mutual Arquitas
Asociación Mutual Veteranos Argentinos
Mutual Ibatin
Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
Staff Médico S.A.
Sancor Medicina Privada S.A.
Obra Social del Personal Aeronáutico
Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
Mutual Persona John Deere Argentina
Asistencia Mutual Aeronavegante
Instituto Médico Asistencial IMA
Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
Asociación Mutual Intercooperativa
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.
Instituto Materno Infantil S.A.
Empy SRL
Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
Austral Organización Médica Integral
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
Cardio S.A.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud anticiparon que el proceso de revisión continuará en los próximos meses, con el objetivo de consolidar un padrón actualizado y confiable. El Gobierno sostiene que la depuración apunta a fortalecer los controles, mejorar la transparencia del sistema y garantizar que solo permanezcan registradas las entidades que efectivamente prestan servicios de salud.
Dejá tu comentario