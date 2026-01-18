SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de enero 2026 - 12:57

El Gobierno dio de baja 135 prepagas durante su gestión: cuáles son y por qué fueron eliminadas del registro

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro a 135 empresas sin actividad ni afiliados, como parte del proceso de depuración del sistema sanitario.

Depositphotos

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó este viernes con la baja de nuevas empresas de medicina prepaga que no registraban actividad, al eliminar del padrón a firmas sin afiliados ni prestaciones vigentes, una medida que eleva a 135 el total de compañías excluidas desde el inicio de la actual gestión.

La decisión fue oficializada mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial y se inscribe en el proceso de reorganización del registro de Agentes del Seguro de Salud, impulsado por el Gobierno con el objetivo de depurar el sistema y contar con información actualizada sobre los prestadores que efectivamente operan.

Informate más
Salud prepagas (2).jpg
El Gobierno sostiene que la medida no afecta a afiliados porque las firmas no tenían actividad.

Las razones detrás de la decisión oficial

Según explicaron fuentes del organismo, las auditorías detectaron que numerosas empresas figuraban como habilitadas pese a no contar con afiliados, no brindar prestaciones médicas y no presentar la documentación mínima exigida por la normativa vigente. En algunos casos, se trataba de entidades sin estructura operativa ni actividad real.

Estas 20 nuevas bajas se suman a otras exclusiones realizadas en los últimos días y forman parte de un procedimiento iniciado en los primeros meses de la actual administración, tras comprobarse que el registro oficial incluía una cantidad significativa de agentes inactivos.

Desde la Superintendencia remarcaron que la medida no afecta a los usuarios del sistema de salud privado, ya que las compañías eliminadas no tenían beneficiarios activos al momento de las inspecciones ni prestaban servicios.

Un padrón depurado y sin impacto para los afiliados

El Gobierno subrayó que la depuración del registro busca obtener datos precisos sobre la cantidad real de prestadores y reforzar los controles sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Las autoridades aclararon que las empresas que sí operan continúan habilitadas y no se verán alcanzadas por la medida.

prepagas salud
Las auditorías detectaron empresas sin prestaciones, sin afiliados y sin documentación vigente.

Además, anticiparon que el proceso de revisión seguirá adelante mientras se detecten entidades que no reúnan las condiciones necesarias para actuar como agentes del seguro de salud.

Una por una, las 135 prepagas dadas de baja

Tras la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de depurar el registro de Agentes del Seguro de Salud, estas son las 135 empresas que fueron eliminadas del padrón por no registrar actividad, afiliados ni prestaciones vigentes al momento de las auditorías oficiales:

  1. Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

  2. Grupo Proyectar S.R.L.

  3. Clínica Espora S.A.

  4. Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

  5. SEM Olavarría S.R.L.

  6. Emergencia Médica Privada S.A.

  7. Grupo IE Traslados S.A.

  8. Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

  9. Medinals S.A.

  10. Del Sol S.A.

  11. Veramed SRL

  12. Cardioblas S.A.

  13. Formar Salud S.A.

  14. VFMH Desarrollos S.A.

  15. Salud Patagónica S.A.

  16. UB Asistencial S.A.

  17. Cobertmed SRL

  18. Azul Salud S.A.

  19. Alianza Mediterránea de Salud S.A.

  20. Premium Traslados S.R.L.

  21. Carmed S.R.L.

  22. Coop de Viv., Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

  23. Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

  24. Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Ltda.

  25. Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

  26. Cooperativa Bienestar Ltda.

  27. Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

  28. Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

  29. Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Ltda.

  30. Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

  31. Asociación Mutual San Isidro Labrador

  32. Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

  33. Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

  34. Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

  35. Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

  36. Asociación Mutual Trabajo y Progreso

  37. Asociación Mutual Renacer

  38. Asociación Mutual 22 de Julio

  39. Asociación Mutual Bancaria

  40. Mutual Agua y Energía Salta

  41. Mutual de Docentes Privados

  42. Asociación Mutual Crecer

  43. Centro Gallego Sociedad Mutual

  44. Asociación Mutual Triángulo

  45. Mutual de Integración Latinoamericana

  46. Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

  47. Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

  48. Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

  49. Asociación Mutual Todos Unidos

  50. Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

  51. Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

  52. Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

  53. Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

  54. Asociación Mutual Pedro Campos

  55. Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

  56. Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

  57. Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

  58. Mutual Solidaria Génesis

  59. Magna Salud S.R.L.

  60. OMSA Prosal S.A.

  61. Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

  62. Emergencias Médicas Santa María S.A.

  63. Medicina Asistencial Privada S.R.L.

  64. Medycin S.R.L.

  65. IE Emergencias Chivilcoy S.A.

  66. Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

  67. Compañía Global de Salud S.A.

  68. Vivir Medicina Privada S.A.

  69. Medical S.R.L.

  70. Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

  71. Siempre S.R.L.

  72. Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

  73. Roma Salud S.A.

  74. Opsal S.A.

  75. Master Med System S.R.L.

  76. Coseguro Total S.R.L.

  77. Centro Médico del Parque SDH

  78. Mitre Medical Network S.A.

  79. Salud Total S.A.

  80. Confederada Salud SRL

  81. Noba Pampa Salud SRL

  82. Quince

  83. MPN Medical International S.A.

  84. Compañía Mediterránea de Salud S.A.

  85. Gerenciar Salud SRL

  86. Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

  87. Prepaga SRL

  88. Aio Care S.R.L.

  89. Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

  90. Centro Salud S.A.

  91. Medicina Argentina S.A.

  92. Sid Medical S.A.

  93. Acarti S.A.

  94. Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

  95. Comese Coop. Ltda.

  96. Cooperativa Argentina de Medicina Integral (CAMI) de Trabajo Ltda.

  97. Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Ltda.

  98. Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

  99. Mutual de Activos y Pasivos

  100. Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

  101. Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

  102. Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

  103. Mutual Doce de Enero

  104. Asociación Mutual de Óptica Integral

  105. Asociación Mutual Versailles

  106. Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

  107. Asociación Mutual Los Andes

  108. Amtapra

  109. Asociación Mutual Arquitas

  110. Asociación Mutual Veteranos Argentinos

  111. Mutual Ibatin

  112. Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

  113. Staff Médico S.A.

  114. Sancor Medicina Privada S.A.

  115. Obra Social del Personal Aeronáutico

  116. Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

  117. Mutual Persona John Deere Argentina

  118. Asistencia Mutual Aeronavegante

  119. Instituto Médico Asistencial IMA

  120. Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

  121. Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

  122. Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

  123. Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

  124. Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

  125. Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

  126. Asociación Mutual Intercooperativa

  127. Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.

  128. Instituto Materno Infantil S.A.

  129. Empy SRL

  130. Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

  131. Austral Organización Médica Integral

  132. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

  133. Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

  134. IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

  135. Cardio S.A.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud anticiparon que el proceso de revisión continuará en los próximos meses, con el objetivo de consolidar un padrón actualizado y confiable. El Gobierno sostiene que la depuración apunta a fortalecer los controles, mejorar la transparencia del sistema y garantizar que solo permanezcan registradas las entidades que efectivamente prestan servicios de salud.

