El Gobierno dio de baja 135 prepagas durante su gestión: cuáles son y por qué fueron eliminadas del registro

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro a 135 empresas sin actividad ni afiliados, como parte del proceso de depuración del sistema sanitario.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó este viernes con la baja de nuevas empresas de medicina prepaga que no registraban actividad, al eliminar del padrón a firmas sin afiliados ni prestaciones vigentes, una medida que eleva a 135 el total de compañías excluidas desde el inicio de la actual gestión.

La decisión fue oficializada mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial y se inscribe en el proceso de reorganización del registro de Agentes del Seguro de Salud , impulsado por el Gobierno con el objetivo de depurar el sistema y contar con información actualizada sobre los prestadores que efectivamente operan.

Según explicaron fuentes del organismo, las auditorías detectaron que numerosas empresas figuraban como habilitadas pese a no contar con afiliados , no brindar prestaciones médicas y no presentar la documentación mínima exigida por la normativa vigente. En algunos casos, se trataba de entidades sin estructura operativa ni actividad real.

El Gobierno sostiene que la medida no afecta a afiliados porque las firmas no tenían actividad.

Estas 20 nuevas bajas se suman a otras exclusiones realizadas en los últimos días y forman parte de un procedimiento iniciado en los primeros meses de la actual administración, tras comprobarse que el registro oficial incluía una cantidad significativa de agentes inactivos.

Desde la Superintendencia remarcaron que la medida no afecta a los usuarios del sistema de salud privado, ya que las compañías eliminadas no tenían beneficiarios activos al momento de las inspecciones ni prestaban servicios.

Un padrón depurado y sin impacto para los afiliados

El Gobierno subrayó que la depuración del registro busca obtener datos precisos sobre la cantidad real de prestadores y reforzar los controles sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Las autoridades aclararon que las empresas que sí operan continúan habilitadas y no se verán alcanzadas por la medida.

prepagas salud Las auditorías detectaron empresas sin prestaciones, sin afiliados y sin documentación vigente. Depositphotos

Además, anticiparon que el proceso de revisión seguirá adelante mientras se detecten entidades que no reúnan las condiciones necesarias para actuar como agentes del seguro de salud.

Una por una, las 135 prepagas dadas de baja

Tras la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de depurar el registro de Agentes del Seguro de Salud, estas son las 135 empresas que fueron eliminadas del padrón por no registrar actividad, afiliados ni prestaciones vigentes al momento de las auditorías oficiales:

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud Grupo Proyectar S.R.L. Clínica Espora S.A. Emergencias Médicas Fueguinas S.A. SEM Olavarría S.R.L. Emergencia Médica Privada S.A. Grupo IE Traslados S.A. Sanatorios Acreditados Integrados S.A. Medinals S.A. Del Sol S.A. Veramed SRL Cardioblas S.A. Formar Salud S.A. VFMH Desarrollos S.A. Salud Patagónica S.A. UB Asistencial S.A. Cobertmed SRL Azul Salud S.A. Alianza Mediterránea de Salud S.A. Premium Traslados S.R.L. Carmed S.R.L. Coop de Viv., Crédito y Consumo del Rosario Ltda. Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Ltda. Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda. Cooperativa Bienestar Ltda. Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda. Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda. Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Ltda. Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester Asociación Mutual San Isidro Labrador Asociación Mutual Médica Gualeguaychú Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz Asociación Mutual Trabajo y Progreso Asociación Mutual Renacer Asociación Mutual 22 de Julio Asociación Mutual Bancaria Mutual Agua y Energía Salta Mutual de Docentes Privados Asociación Mutual Crecer Centro Gallego Sociedad Mutual Asociación Mutual Triángulo Mutual de Integración Latinoamericana Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados Asociación Mutual Voluntarios por la Vida Asociación Mutual Mercantil del Noroeste Asociación Mutual Todos Unidos Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem Asociación Mutual Pedro Campos Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca Mutual Mediterránea de Servicios Integrales Mutual Solidaria Génesis Magna Salud S.R.L. OMSA Prosal S.A. Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L. Emergencias Médicas Santa María S.A. Medicina Asistencial Privada S.R.L. Medycin S.R.L. IE Emergencias Chivilcoy S.A. Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A. Compañía Global de Salud S.A. Vivir Medicina Privada S.A. Medical S.R.L. Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L. Siempre S.R.L. Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H. Roma Salud S.A. Opsal S.A. Master Med System S.R.L. Coseguro Total S.R.L. Centro Médico del Parque SDH Mitre Medical Network S.A. Salud Total S.A. Confederada Salud SRL Noba Pampa Salud SRL Quince MPN Medical International S.A. Compañía Mediterránea de Salud S.A. Gerenciar Salud SRL Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A. Prepaga SRL Aio Care S.R.L. Medicina Privada San Juan Bautista S.A. Centro Salud S.A. Medicina Argentina S.A. Sid Medical S.A. Acarti S.A. Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud Comese Coop. Ltda. Cooperativa Argentina de Medicina Integral (CAMI) de Trabajo Ltda. Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Ltda. Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación Mutual de Activos y Pasivos Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad Mutual Doce de Enero Asociación Mutual de Óptica Integral Asociación Mutual Versailles Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia Asociación Mutual Los Andes Amtapra Asociación Mutual Arquitas Asociación Mutual Veteranos Argentinos Mutual Ibatin Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo) Staff Médico S.A. Sancor Medicina Privada S.A. Obra Social del Personal Aeronáutico Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana Mutual Persona John Deere Argentina Asistencia Mutual Aeronavegante Instituto Médico Asistencial IMA Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda. Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios Asociación Mutual Intercooperativa Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda. Instituto Materno Infantil S.A. Empy SRL Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Austral Organización Médica Integral Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda. Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. IE Emergencias Médicas Bolívar S.A. Cardio S.A.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud anticiparon que el proceso de revisión continuará en los próximos meses, con el objetivo de consolidar un padrón actualizado y confiable. El Gobierno sostiene que la depuración apunta a fortalecer los controles, mejorar la transparencia del sistema y garantizar que solo permanezcan registradas las entidades que efectivamente prestan servicios de salud.