Losardo, sobre el respaldo de Carrió a la postulación de Rafecas: "Es valioso cualquier apoyo"

"Esperemos que el Senado acompañe la candidatura para el procurador", dijo Losardo esta mañana en declaraciones radiales.

En ese marco, la funcionaria agregó: "No hablé con Rafecas pero me parece que cuando se refiere a los dos tercios (que necesita su postulación para aprobarse) habla del consenso del arco que debe tener para ser procurador".

En tanto, consultada sobre el respaldo manifestado por Carrió a la postulación, Losardo dijo: "Es valioso cualquier apoyo, no solo el de Carrió. Necesitamos tener procurador. No me sorprenden los que piensan diferente, los recibimos pero siempre en el marco del derecho".

La semana pasada, la fundadora de la Coalición Cívica, la exdiputada Elisa Carrió, pidió públicamente que Juntos por el Cambio (JxC) le otorgue al oficialismo los dos tercios de los votos necesarios para designar a Rafecas como procurador.

"El Presidente dio una propuesta para que sea evaluada por el Senado en un momento donde además el Senado está analizando dos proyectos que hablan sobre la temporalidad que tiene que tener un Procurador", aclaró hoy Losardo.

En ese marco, la ministra explicó que "el Procurador es una figura crucial en la investigación penal y hay modelos que hablan de la temporalidad".

"Por ejemplo, la semana pasada hubo académicos planteando esto y es eso lo que se está discutiendo, no que no sea Rafecas", afirmó la ministra.

El lunes, especialistas en materia jurídica coincidieron en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación, así como en modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple, en una audiencia realizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

De esta forma, la Cámara alta, con la presencia de especialistas en derecho, retomó esta semana el debate de los proyectos de ley que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del procurador general de la Nación, que en la actualidad no tiene límite más que el de la edad, de 75 años, como los jueces.

El análisis en el Senado se apoya en tres proyectos de ley presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la Ley del Ministerio Público con respecto a la duración de los mandatos.

La discusión de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal continuará el próximo lunes desde las 15, con una nueva ronda de audiencias, según informó el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli.