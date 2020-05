Cafiero cruzó a la oposición por el uso de la app CuidAR: "Los datos son privados"

En este sentido, Cafiero explicó: "Los datos son anónimos, únicamente los puede ver el sistema de salud, y solo en los casos en que presente síntomas de Covid. Esto es para que puedan contactarse con la persona, cuidarla y asistirla". Sus declaraciones son en respuesta a la denuncia opositora de que la app servía para recabar datos de sus usuarios.

Economía y reapertura

Con respecto a la crisis económica y el retorno de diversas actividades, el funcionario instó al sistema financiero a "actuar a la par del gobierno en el marco de la emergencia" y reiteró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) volverá a pagarse en mayo.

Entrevistado por Canal 9, Cafiero dijo que "la angustia de la gente la conocemos, la del comerciante, la del empresario pyme que tiene que pagar 5 sueldos y no pudo facturar en abril, por eso tomamos medidas y accionamos políticas concretas como el programa ATP, con el que vamos a pagar el 50% del salario de 3 millones de trabajadores del sector privado, por ejemplo; o el IFE; con el que llegamos a más del 50% de los hogares de la Argentina".

"A nosotros hoy nos toca resolver este problema y estamos trabajando en eso, pero no a cualquier precio, no estamos dispuestos a pagar la deuda con el ajuste de todo el pueblo argentino. No queremos entrar en default, por eso hicimos una propuesta muy buena a los acreedores, y que además de ser buena es sostenible", dijo sobre la crisis de deuda.

Y amplió: "Quien está al frente de la negociación por el tema deuda es el ministro de Economía y es quien va a seguir negociando con los bonistas. Que no quepa ninguna duda: Martín Guzmán tiene la plena confianza del presidente y el acompañamiento de todo el gabinete".

Por último, el funcionario reiteró el concepto utilizado el viernes por Alberto Fernández como respuesta a los pedidos opositores para levantar la cuarentena: "Vivimos una situación muy delicada. Los que gobiernan lo saben y por eso son tan cuidadosos y yo celebro que lo sean. Los otros escriben en Twitter".