Carlos Melconian analizó el acuerdo comercial con EEUU y adelantó un "muy buen escenario" para un sector

El economista puso el foco sobre el sector cárnico tras la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión. Además, también habló del inminente debate legislativo por la Reforma Laboral.

El economista, Carlos Melconian , se hizo eco del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y Estados Unidos, anunciado el pasado jueves por el Canciller, Pablo Quirno. Así, advirtió que habrá que ver la letra chica para sacar conclusiones sobre el impacto, aunque adelantó que se puede esperar un "muy buen escenario" para el sector de la carne.

Uno de los mayores interrogantes que planteó el economista giró en torno a las obligaciones que tendrá cada país : “Hay muchos párrafos que empiezan con ‘La Argentina se compromete a...’, pero menos de ‘EE.UU. se compromete a...’” , planteó sobre el documento final, que tiene 37 páginas más los anexos.

“ Si fuese hoy el ministro de la desinflación, se me prendería una luz con el precio de la carne . Acá se le abre una puerta", aseguró Melconian.

En este sentido, el economista puso el foco sobre un caso particular en la región: "Recuerdo el caso uruguayo, fueron varios años con precios de carne caros. Espero que no sea mala, porque cuando se producen estos fenómenos lo bueno sale afuera”.

“A mi el coraje, lo disruptivo me gusta, pero después lo institucional juega un rol. Así que quiero ver. No puedo opinar, vengo de la patria armenia, desde la cuna nos enseñan a comerciar que es lo más sagrado que hay. No hay progreso sin comercio. Y hay que vender para comprar", ahondó.

Javier Milei Argentina Estados Unidos El gobierno de Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos.

En otra parte de la entrevista, Melconia opinó sobre el debate legislativo de la Reforma Laboral, que tendrá lugar durante las próximas semanas en las sesiones extraordinarias: "A los problemas hay que enfrentarlos, el Gobierno no se tiene que calentar cuando uno plantea el problema, porque para hablar de lo que va bien tienen todo el aparato”.

"Entonces, la mitad del PBI está parado: industria, construcción y comercio. Campo está neutro con alguna cosa más. Después tenés 10% del PBI ganador y 20% estadísticamente neutro. El índice está llegando a un pico de la estanflación. Rebotó, pero es un índice donde son más los perdedores que los ganadores", detalló sobre la política productiva del Gobierno.

Por último, sobre el estado del tipo de cambio y la baja del riesgo país, Melconian recordó que al principio la gestión libertaria comenzó con la idea de que "un supuesto tipo de cambio libre no necesita reservas". En ese sentido, sentenció: "El presidente del BCRA dijo que no se podían comprar dólares porque hubiese sido emitir pesos y se escapaba la inflación. Otro disparate. A las piñas, van saliendo”.

El Gobierno anunció un acuerdo de Comercio e Inversión con EEUU

El canciller Pablo Quirno confirmó este jueves la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y Estados Unidos, un entendimiento que el mercado sigue de cerca a la espera de mayores precisiones sobre su alcance.

"Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!", expresó el funcionario, quien hasta el año pasado se desempeñó como secretario de Finanzas.

Del encuentro con la USTR participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe negociador del acuerdo, Luis Kreckler; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda; y el jefe de Misión Adjunto de la representación diplomática, Juan Cortelletti.

Aunque aún no se difundió la letra chica, Cancillería adelantó que Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, "lo que permitirá recuperar exportaciones por u$s1.013 millones". A su vez, la Argentina avanzará con la eliminación de aranceles para 221 posiciones —entre ellas maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y químicos—, reducirá al 2% otras 20 vinculadas principalmente a autopartes y otorgará cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.