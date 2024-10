Denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: declara Sofía Pacchi

Se conocieron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

En las últimas horas, se dio a conocer una nueva conversación entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, donde ella le exige que no le diga "cosas de psicópata" como "que se quiere morir" porque no le cree "nada".

Antes de estas frases, el ex mandatario le había indicado que solo esperaba morirse "solo en el departamento" y que "alguien" lo encuentre y le avise a ella.

El fiscal recibió una copia de estas conversaciones aprobadas por la querella, tras los intentos por analizar el celular de la denunciante. "Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", alegaría Yañez en los chats.

Qué dicen las nuevas conversaciones que salieron a la luz

El material aportado por la querella que incluye una serie de chats que empiezan a fines de junio de este año, en los que se encuentran algunos mensajes que se fueron conociendo conforme el avance de la denuncia.

Entre ellos, uno de los primeros refleja al ex presidente manifestando: "Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me permitió darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande".

"Ya hablé con Juan Pablo, quédate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer", responió Yañez, a lo que Fernández le contestó: "Lamento todo. Créeme".

Luego puede observarse que ella intentó comunicarse telefónicamente mediante un llamado. Ante esto, Alberto vuelve a lamentarse mientras ella está a punto de entrar a la audiencia con el juez en la primera invitación para denunciar. "No deberíamos haber pasado por esto. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia", le dijo.

En tanto, la ex cabeza del PJ indicó: "Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal, y tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que te voy a amar y cuidar. No tenés que dudar de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso".

Luego, el 1 de julio, Fernández le preguntó si estaba bien y Yañez le respondió que estaba "muy mal" a lo que él contestó: "Yo estoy igual. Me siento sin fuerzas. Nunca voy a poder superar nuestra separación".

Más tarde, él le propuso hablar sobre "la serie" en Buenos Aires y ella señaló: "Yo necesito más que la serie, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó con lo que te pedí?", insistió Fabiola, pero él dijo: "No sé qué me pediste. Solo me insultaste y extorsionaste. No quiero pelear más con vos. Quiero estar en paz conmigo mismo y dejarte tranquila. Nada te va a faltar. Podemos hablar por teléfono. No sé si volveré".

"Cómo cambias las cosas; me llamaste para que te salve de una denuncia, me hiciste mentir y hablas de extorsión. Cuando lo único que he venido pidiendo, rogando, es que me ayudes a trabajar porque la plata no me alcanza. Porque vos me enterraste en vida. Durante 14 años me enfermaste con tu proceder de tener 20 mujeres a la vez", le escribió la ex primera dama.

Por su lado, el ex presidente indicó: "Te he dicho mil veces que lo intento. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar. No tergiverso nada. Hace tres días que solo pienso en nosotros y en lo que nos pasó. Estoy sacando algunas conclusiones que tal vez me gustaría compartir con vos. No pretendo que las compartas, pero sí que escuches lo que creo. Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí me tiran tierra todos los días. Vos también me tiraste. Pero no es el modo en que debemos hablar. Debemos encontrar un momento para hablar, aunque sea por zoom, y tratar de mitigar el dolor que sentimos. Si querés hacerlo, yo estoy dispuesto. Por lo material, no te preocupes. Nada te faltará".

"Decime hoy si me vas a ayudar o no, o a partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida aceptando lo que me ofrezcan. Ya no te espero ni te aguanto más", le respondió ella, y él manifestó luego: "Siempre te voy a ayudar porque siempre voy a amarte, aunque vos no me ames. Solo quiero verte bien y hace años que no lo consigo. Podes confiar en mí". A esto, ella le responde: "Hace mucho que no puedo confiar en vos".

En los chats, Fabiola Yañez insistió en que está en España por su culpa al señalar: "Porque me defenestraste ante un país. Parece que aún no te das por enterado". El ex mandatario le respondió: "Vos estás ahí porque la política es cruel. Si hubiera sido reelecto, no estarías allí. Jamás hablé mal de vos. No sé de dónde sacás eso. Igual, hablar así no tiene sentido".

"Si te parece, mañana hablamos por zoom tranquilos. Sin insultos, sin descalificaciones. Alguna vez quisiera que escuches lo que yo siento. Porque vos crees que mi vida sigue como si nada. Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise. Es el único destino que veo. Todo lejos de Francisco, que es la única causa de felicidad que tenía", continuó Fernández.

Posteriormente Fabiola le preguntó por qué se fue de España y el dirigente le contestó: "¿Y para qué voy a estar en Madrid? ¿Para pelear por vos? ¿Para mendigar dos días con Francisco? Tengo una pena infinita. Vos no lo ves".

"A vos jamás te importó mi dolor, me hiciste todo lo que pudiste. Jamás escuché un perdón, solo decías que eran bromas, que estaba loca e inventaba cosas, aunque te mostrara videos y pruebas. Me humillaste, me faltaste el respeto y me incineraste ante el país estando embarazada de tu hijo, y no te importó", respondió ella.

Luego, continuó: "como siempre, el único que se salva sos vos. Mi querida Fabiola, mi querida María, y la lista sigue... No vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo nada. Antes de ayer eras alguien que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis pedidos. Pero ya no existe la Fabiola que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente decían. Usa el vuelo para pensar y mañana espero una respuesta coherente. No quiero más peleas, quiero soluciones. Si no las tenés, no me escribas. Porque ahora empieza mi vida".

Algunos días después, según revelan estas pruebas, volvieron a hablar sobre su hijo Francisco, donde Fabiola le contó: "Es el niño más feliz del mundo, y eso es gracias a mí y a mi familia, aunque te duela". Por su lado, Fernández respondió: "Ya bajé los brazos. Disfrutalo. Aléjalo de mí. Hace que se olvide de mí, como hiciste hasta ahora. Solo contale que lo amé mucho".

"Jamás lo alejé de vos. Estoy como las chicas del cable, disponible todo el día para que hagas videollamadas. ¿Cómo va a ser feliz con vos si le vivís gritando como loco y hasta lo insultaste, delante de testigos?", le contestó Yañez.

En tanto, el ex presidente expresó: "No te preocupes más. Hace tu vida y sé feliz. Nunca le digas a Francisco que lo abandoné o que no lo quise". A lo que Fabiola responde: "¿Cómo podes creer que haría algo así? Estás desquiciado por donde se mire. Lo malo es que yo sigo pagando las consecuencias. Vos creés que esas fotos ya no existen. Lo tuviste todo y lo arruinaste".