Denunciaron al subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno por falsificar información

De esta manera, Solano manifestó: "El Ministro de Javier Milei, Alejandro Álvarez, falsificó públicamente información de su propio curriculum invocando un cargo en la Universidad de Buenos Aires que no tiene. Es simplemente un adjunto interino porque jamás dio un concurso. Se quieren prestigiar con títulos en la universidad pública que quieren destruir."

Más temprano, había hecho una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), donde anunciaba la supuesta falsificación de datos: ''Me cuentan mis compañeros docentes que el Subsecretario de Políticas Universitarias @AleCiroAlvarez falsifica información sobre su propio curriculum'', arrancó.

Y añadió: ''No es Profesor Titular de la UBA sino adjunto interino porque NUNCA dio un concurso. Presentaré una denuncia en la fiscalía para que se investigue. Me resulta intolerable que un funcionario ataque a la Universidad pública y luego se adjudique un cargo que no tiene en ella para ganar prestigio''.