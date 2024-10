Bloques de diputados ratificaron su apoyo a la marcha por financiamiento para universidades

Una de las oradoras fue Mónica Fein (Encuentro Federal), quien remarcó que "la educación pública no se negocia y no se veta". "Acompañaremos en las calles la movilización libre de la ciudadanía que quiere una universidad abierta y gratuita", señaló. También tomó la palabra el senador Martín Lousteau (UCR): "Este gobierno ataca permanentemente a la educación universitaria, pero no está pensando como mejorarla". Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívico) apuntó contra el veto a jubilaciones: "Espero que no tengamos un festejo de las mismas características que la quinta de Olivos".