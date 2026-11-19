Devoto sin presos: una promesa cumplida para los vecinos Por Gabino Tapia + Agregar ámbito en









Tras décadas de promesas incumplidas, concluimos el traslado de los últimos detenidos alojados en el penal. Una decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que transforma la vida de los vecinos, consolida la autonomía porteña y marca un paso clave para construir un sistema penitenciario propio en la Ciudad.

La cárcel de Devoto fue desalojada y sus presos ahora cumplen condena en Marcos Paz.

Durante décadas, a los vecinos de Villa Devoto se les prometió lo mismo. Pasaron varias gestiones, hubo anuncios pero la cárcel siguió en el mismo lugar. Hoy podemos decir que finalmente esa promesa se cumplió: concluyó el traslado de los últimos detenidos y, de ahora en más, los vecinos de Devoto no van a tener que convivir más con presos.

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El penal de Devoto es un predio nacional, custodiado por el Servicio Penitenciario Federal. Se creó en 1927 y, con el crecimiento demográfico y el paso de los años, quedó encastrado en pleno corazón de un barrio. Lo que nació en “las afueras”, terminó rodeado de casas, escuelas y comercios. Esta era una queja de los vecinos, tan recurrente como comprensible.

La cárcel de Villa Devoto era el último penal federal en territorio porteño. Desde que Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad empezamos a trabajar para consolidar nuestra autonomía, en un diálogo constante con la Nación para efectivizar las transferencias pendientes. Una de ellas fue el traspaso de parte del Servicio Penitenciario Federal. A la par de las conversaciones, organizamos una solución local. La Legislatura porteña sancionó las leyes n° 6.924 de Ejecución de Pena y n° 6.923 de Creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad.

La promulgación de esas leyes fue un punto de inflexión en nuestra autonomía. Sin la custodia de las personas que la Policía de la Ciudad detenía y que nuestra Justicia juzgaba, el servicio de seguridad era incompleto.

En ese camino, nuestro Jefe de Gobierno tomó una decisión que hizo la diferencia: retomar y finalizar la obra del penal de Marcos Paz. Entendió lo que significaba para los porteños y, sobre todo, para los vecinos de Villa Devoto, quienes tenían que criar a sus hijos en el mismo barrio en el que cumplían condena delincuentes privados de su libertad.

Marcos Paz es la cárcel más moderna del país, con capacidad para 2.232 detenidos, dividida en cuatro pabellones y con todas las medidas de seguridad que exige la normativa internacional en cuanto a celdas y espacios comunes. Los nuevos pabellones de Marcos Paz hacia donde fueron trasladados los reclusos que estaban alojados en Devoto. GCBA El traslado se hizo con orden y celeridad. En los primeros cuatro días se trasladó a casi el 80% de los detenidos. Cuando llegó la visita del Papa León XIV, quedaban apenas 70 reclusos. En cuanto el Santo Padre se fue del país, se liberó la cárcel por completo. Este logro es un hito para el barrio y también para el sistema de seguridad de la Ciudad. Los vecinos recuperaron un espacio que durante casi un siglo les fue ajeno. Nosotros ganamos capacidad para ordenar mejor nuestra política penitenciaria y trabajamos para que quienes cumplen una condena no vuelvan a delinquir. El caso de Devoto es una buena definición de lo que significa gobernar. Escuchamos a los vecinos, buscamos soluciones a sus problemas y avanzamos sin excusas para resolverlos cuanto antes. En menos de tres años finalizamos la construcción de Marcos Paz, creamos el Servicio Penitenciario de la Ciudad y vaciamos la cárcel de Villa Devoto. *El autor es Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

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