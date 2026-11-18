Fernández de Enciso alcanzó el podio de Time Out por su gastronomía, sus comercios y la vida de barrio alrededor de Plaza Arenales.

Fernández de Enciso, en Villa Devoto, alcanzó el tercer puesto del ranking de las calles más “cool” de Time Out.

Fernández de Enciso, en Villa Devoto , fue elegida como la tercera calle más “cool” del mundo en 2026 por la revista Time Out , que destacó su combinación de restaurantes, cafés, comercios y espacios de encuentro. La peatonal porteña quedó detrás de Song Wat Road, en Bangkok, y Golborne Road, en Londres , en una selección que reunió 28 destinos urbanos.

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El ranking fue elaborado por la red internacional de editores y especialistas de la publicación, que evaluó la oferta gastronómica, las propuestas de compras, la vida nocturna y la actividad comunitaria, además de la identidad de cada calle y el protagonismo de sus negocios locales.

La distinción llega después de que Villa Devoto integrara en 2025 la selección de los barrios más “cool” del mundo de la misma revista, y vuelve a poner el foco en una zona porteña donde las nuevas aperturas conviven con comercios tradicionales y una intensa vida alrededor de la plaza.

Uno de los aspectos que resaltó Time Out fue la renovación de la oferta comercial y gastronómica de Fernández de Enciso, con restaurantes, cafeterías y tiendas que invitan a recorrerla a pie y sentarse en mesas al aire libre bajo los árboles .

Entre las propuestas para comer, la publicación mencionó las pastas artesanales y las terrazas con vista a la calle, mientras que en el recorrido cafetero incluyó a Stylo Café , un establecimiento histórico del barrio, junto con opciones de café de especialidad.

La Gran Galería Devoto también forma parte del circuito por sus locales y su trayectoria comercial, aunque el paseo tiene otro punto de referencia en Plaza Arenales, uno de los principales espacios de reunión de los vecinos.

La revista destacó que allí se realizan actividades durante el año, desde ferias de vinos y proyecciones de cine al aire libre hasta propuestas deportivas y música en vivo. Esa combinación entre gastronomía, comercio y uso del espacio público fue parte de lo que llevó a la calle porteña al podio.

Cuáles son las cinco calles más “cool” del mundo

El primer puesto quedó para Song Wat Road, en Bangkok, una calle vinculada históricamente al comercio del barrio chino y cercana al río Chao Phraya. Entre edificios centenarios, mantiene negocios tradicionales y suma cafeterías, galerías independientes y locales de diseño.

En el segundo lugar apareció Golborne Road, en el oeste de Londres, reconocida por una oferta que combina gastronomía portuguesa, marroquí y de Oriente Medio con tiendas de moda, cafés y coctelería.

Song Wat Road, en Bangkok, lideró el ranking por su combinación de comercios tradicionales, cafeterías, galerías y locales de diseño.

Detrás de Fernández de Enciso se ubicaron Vaasankatu, en Helsinki, por su concentración de bares y restaurantes y sus nuevas aperturas, y Neil Road, en Singapur, donde conviven librerías, propuestas gastronómicas y espacios nocturnos dentro de edificios ornamentados.

El podio y los primeros puestos quedaron conformados de la siguiente manera:

Song Wat Road , Bangkok, Tailandia

, Bangkok, Tailandia Golborne Road , Londres, Reino Unido

, Londres, Reino Unido Fernández de Enciso , Buenos Aires, Argentina

, Buenos Aires, Argentina Vaasankatu , Helsinki, Finlandia

, Helsinki, Finlandia Neil Road, Singapur

La lista completa del ranking de Time Out

Además de las cinco primeras, la selección incluyó otras 23 calles de distintas ciudades: