Devoto: el PJ busca crear un parque y un sitio de Memoria por la Masacre del Pabellón Séptimo en dictadura

La iniciativa es impulsada por la legisladora Delfina Velázquez y choca con la propuesta del Gobierno porteño de crear un pulmón verde y vender terrenos para desarrollo inmobiliario.

Días después de la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto y ante el desalojo que llevó adelante Nación, el peronismo envió a la Legislatura porteña un proyecto para preservar un sector del predio como Espacio para la Memoria y destinar el resto a la construcción de un parque público . Durante la última dictadura, el penal se convirtió en un centro de detención que albergó a presos y presas políticas. Allí, en 1978 tuvo lugar la Masacre del Pabellón Séptimo en donde fueron asesinadas 65 personas .

La iniciativa es impulsada por la legisladora de Fuerza Buenos Aires, Delfina Velázquez, y apunta a rescatar y defender la importancia histórica del complejo penitenciario, considerado como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado por la Ley Nacional N° 26.691 debido a la centralidad que tuvo dentro del plan represivo perpetrado por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, que terminó con la vida de 30 mil personas.

En la antesala de la llegada del Sumo Pontífice, el Gobierno nacional acordó con CABA la transferencia a Marcos Paz de los reclusos que estaban alojados en el edificio ubicado en el barrio porteño. En múltiples operativos, los más de 1.400 detenidos fueron enviados a los nuevos pabellones del complejo ubicado en el partido bonaerense, cuya construcción estuvo a cargo de la administración porteña a cambio del cierre definitivo del único penal federal que aún estaba activo en el distrito.

Los últimos 69 presos que quedaban por trasladar fueron quienes participaron del encuentro con León XIV que se llevó a cabo el miércoles por la mañana , horas antes de la multitudinaria misa de cierre que el Papa encabezó en Luján antes de su partida rumbo a Perú tras una visita de cuatro días por el país. El jueves, Nación llevó a cabo la reubicación y el penal quedó formalmente deshabitado.

Así las cosas, el debate pasa ahora por el destino que tendrá el predio que pertenece al Gobierno nacional pero que pasará a manos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un terreno de unos 48.215,5 metros cuadrados, equivalentes a cinco manzanas , con una superficie edificada de 39.185 m².

Funcionarios de la administración porteña dejaron entrever cuál sería el plan para dichas tierras. La intención, según aseguran, es destinar un 65% para espacio público y un 35% a desarrollo inmobiliario, de manera de combinar una propuesta que incluya un pulmón verde que atienda la demanda de los vecinos y la venta de parte del terreno para recuperar parte de los fondos invertidos en la construcción del nuevo sector de Marcos Paz.

La Masacre de Pabellón Séptimo y el reclamo por la Memoria, la Verdad y la Justicia

El proyecto del peronismo inaugura la discusión parlamentaria sobre el futuro del predio. A diferencia del gobierno porteño, el bloque opositor, principal fuerza de la Legislatura, no propone avanzar con la venta de tierras a privados para la construcción de viviendas o locales comerciales, sino el emplazamiento de un parque público y de un sitio para preservar la memoria "a fin de facilitar las investigaciones judiciales" en las causas vigentes sobre Terrorismo de Estado.

Devoto fue catalogado como Sitio de Memoria en el año 2012 por el Congreso de la Nación. La ley plantea que será el Poder Ejecutivo nacional el encargado de garantizar la preservación de todos los espacios incluidos en el listado. Sin embargo, la administración porteña no adhirió a la normativa por lo que no estará obligada a cumplirla, hecho que sin duda generará tensiones cuando se inicie la discusión parlamentaria.

"La Ciudad de Buenos Aires lamentablemente no ha adherido a la ley 26.691, a pesar de que hace casi 10 años que nuestro bloque viene presentando el proyecto, sin lograr que el oficialismo de la Ciudad acepte aprobarla", explicó Velázquez en diálogo con Ámbito. Este año, la legisladora volvió a enviar una iniciativa para tal fin, continuando con los pedidos que anteriormente presentó la exdiputada Victoria Montenegro.

Por la cárcel porteña se estima que pasaron más de 1.200 detenidos y detenidas de manera ilegal, en su mayoría eran mujeres que en muchos casos cursaban embarazos o tenían a su cargo niños y niñas. "Fueron presos y presas políticos, privados ilegalmente de su libertad durante años, sin acceso a un juicio justo ni defensa, en un contexto de absoluta supresión del Estado de derecho", dijo la integrante del bloque peronista.

En el marco de las investigaciones judiciales que se iniciaron en democracia sobre el genocidio perpetrado en la última dictadura, la Justicia reconstruyó los hechos ocurridos en Devoto, entre los que se encuentran la denominada Masacre del Pabellón Séptimo, uno de los episodios más trágicos del período que va entre 1976 y 1983.

El Pabellón Séptimo, uno de los sectores de la cárcel de Devoto que albergaba presas políticas, en donde se perpetró la masacre que culminó con la muerte de 65 personas.

El 14 de marzo de 1978, la discusión entre un detenido y un guardiacárcel derivó en el ingreso de un grupo de 70 efectivos del Servicio Penitenciario Federal al actual módulo II de la segunda planta del penal, donde estaba ubicada la séptima sección. Lo hicieron pertrechados con palos, gases lacrimógenos y armas de fuego. Los reclusos utilizaron camas y colchones para defenderse de la represión.

En ese contexto se produjo un incendio por causas aún desconocidas. El SPF cortó el agua e impidió el ingreso de los bomberos bajo el argumento de que la situación ya había sido normalizada. Se calcula que unas 65 personas murieron asfixiadas, quemadas o baleadas y unas 88 sufrieron heridas de gravedad. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cataloga el hecho como "la peor masacre ocurrida en una cárcel argentina".

La causa judicial iniciada en aquel entonces fue archivada y los responsables no fueron determinados sino hasta la reapertura de los juicios durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En 2013 la Justicia federal ordenó retomar la investigación a instancias del sobreviviente Hugo Cardozo. Un año después, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal consideró que el hecho constituía un crimen de lesa humanidad.

El juicio oral comenzó en 2023 y en diciembre de 2025 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 condenó a 25 años de prisión a dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal —Juan Carlos Ruiz (exdirector del penal) y Horacio Martín Galíndez (exjefe de Seguridad Interna)— por los tormentos seguidos de muerte contra los fallecidos y los tormentos sufridos por los sobrevivientes. Asimismo, el juez Daniel Rafecas procesó en noviembre del año pasado al exjuez Guillermo Rivarola por encubrimiento.

"La 'Masacre del Pabellón Séptimo' fue un hecho emblemático del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado", consideró Velázquez, quien para la presentación del proyecto mantuvo contactos con el colectivo de expresas políticas y con sobrevivientes y familiares de víctimas. "Para ellas es fundamental la preservación de las pruebas que hoy forman parte de una causa judicial en curso, y que sería muy importante que pudiera desarrollarse un espacio para preservar la memoria de todo lo ocurrido en este espacio", afirmó a este medio.

Delfina Velázquez, legisladora del bloque peronista Fuerza Buenos Aires.

La propuesta del peronismo para el predio de Devoto: un parque y un sitio de Memoria

"Entendiendo que el proceso de reconstrucción histórica y de memoria sigue activo, resulta necesario que se arbitren los medios necesarios para que ex presas y presos políticos, así como sobrevivientes y familiares de la “Masacre del Pabellón Séptimo”, puedan continuar realizando reconocimientos oculares y recorridas en el predio, que serán fundamentales para la identificación de nuevos espacios de valor probatorio y simbólico", señala el texto.

Actualmente, el terreno está caratulado como "Zonificación Urbanización Futura" (UF) en el Código Urbanístico, motivo por el cual no puede modificarse su estado actual y solo está permitido que se realicen obras mínimas para su mantenimiento y uso.

Velázquez explicó que a raíz de la caratulación vigente es necesario definir en la Legislatura las pautas de edificabilidad y actividades habilitadas. "Urbanización Futura generalmente remite a terrenos públicos, de equipamientos o no edificados. Cuando dejan de cumplir su función, cualquier cambio de uso necesita de un proyecto de rezonificación. Por esto mismo, el convenio marco firmado en 2018 por el Gobierno Nacional y el GCBA establece que se debe rezonificar el predio en la Legislatura de la Ciudad, al finalizar el traslado de la cárcel", contó.

Ante esa situación, y teniendo en cuenta la ley 26.691 que identifica a Devoto como Sitio de Memoria, el peronismo propone la rezonificación del predio en el marco del Código Urbanístico para afectar un 65% a "Urbanización Parque" y catalogar el 35% restante como "Distrito de Zonificación Equipamiento Especial" en el que se conformará un Espacio de Memoria.

Los sectores a preservar estarían integrados por la zona del Pabellón Séptimo, las plantas V y VI -principales espacios de detención de las personas presas políticas-, el pabellón 49 denominado como “pabellón de las madres”; las celdas de tortura; el tanque de agua; el Centro Universitario Devoto (CUD) y el Hospital Penitenciario Federal.

Los familiares de las víctimas de la Masacre del Pabellón Séptimo y los sobrevivientes que pasaron por el centro de detención trasladaron a través de Velázquez el reclamo para que, tanto el oficialismo como la oposición, resguarden el espacio con el objetivo de preservar la memoria de la época más oscura de la historia argentina.

Para la legisladora del peronismo, en el año en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado que dio inicio al genocidio, los crímenes de lesa humanidad que allí se perpetraron "exigen que la normativa urbanística de nuestra ciudad otorgue a este espacio, no solo una protección especial, sino también el impulso de su resignificación como sitio de memoria activa y de la promoción y defensa de los derechos humanos".

Velázquez consideró como "indispensable" que se avance en el resguardo de las zonas mencionadas "no solo para que la memoria pueda mantenerse viva en el espacio en donde estas cosas sucedieron, sino también porque aún hoy constituyen prueba para las causas judiciales vigentes".

La iniciativa es apoyada por su compañero de banca, Andrés La Blunda, hijo de Pedro La Blunda y Mabel Fontana, desaparecidos en dictadura. El legislador recuperó su identidad gracias al trabajo de reconstrucción realizado por Abuelas de Plaza de Mayo. Acompañan también el vicepresidente segundo de la Legislatura, Juan Pablo Modarelli, y el legislador Alejandro Salvatierra. El proyecto fue girado a la comisión de Planeamiento Urbano que preside Edgardo Alifraco, del larretismo.

La legisladora confirmó que desde su despacho convocarán a una mesa de trabajo con las integrantes del colectivo para seguir debatiendo la iniciativa y otras que puedan surgir a futuro. Además, iniciarán el intercambio de opiniones con integrantes de otras bancadas para evaluar el escenario de cara al debate en comisión: "Todavía no tuvimos reuniones de trabajo con otros bloques pero esperamos poder hacerlo en las próximas semanas".