"Cerrado Devoto": el Gobierno trasladó a los últimos detenidos y confirmó el cierre de la cárcel

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró el desalojo total de la prisión ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos reclusos fueron enviados a Marcos Paz.

En el último mes, el Gobierno nacional llevó adelante la reubicación de los reclusos que estaban alejados en la cárcel porteña.

La cárcel de Villa Devoto quedó completamente desocupada. El Gobierno nacional concretó este jueves el traslado de los últimos 69 detenidos que permanecían en el establecimiento porteño y dio por finalizado el proceso de desalojo, que se había iniciado a mediados de octubre y que tuvo como destino el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz .

El procedimiento comenzó a las 15.30 y requirió un operativo conjunto de cinco fuerzas de seguridad: el Servicio Penitenciario Federal , la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La finalización del operativo se produjo después de varias semanas de traslados. La primera etapa había concluido el 19 de octubre, luego de cinco jornadas en las que cerca de 1.400 internos fueron derivados a Marcos Paz. Los últimos 69 habían permanecido en el penal para participar del encuentro que el papa León XIV encabezó el miércoles, durante su visita a la Argentina.

Con la salida de este grupo, se completó el traslado de alrededor de 1.500 personas privadas de su libertad y se puso fin al funcionamiento de uno de los establecimientos penitenciarios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la finalización del procedimiento a través de sus redes sociales y destacó el trabajo de las fuerzas federales involucradas. "Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto" , publicó en su cuenta de X.

Así trasladamos a los últimos internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto.



Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto.



Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas… pic.twitter.com/uxz0fxFecD — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 12, 2026

La funcionaria también hizo hincapié en la coordinación entre los distintos organismos que participaron del operativo. "Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto", señaló. "No queda un solo interno. ¡Cerrado Devoto!", concluyó.

El mensaje del papa León XIV a los presos de Devoto

El traslado de los últimos detenidos se realizó menos de 24 horas después de la visita del papa León XIV al establecimiento. El miércoles, en el marco de su gira apostólica por la Argentina, el Pontífice mantuvo un encuentro con los internos en el gimnasio del penal.

Durante la actividad, escuchó los relatos de personas privadas de su libertad y también el testimonio de alguien que ya había recuperado la libertad. La reunión estuvo atravesada por una reflexión sobre las consecuencias del mal, el sentido del encierro y las oportunidades de reconstruir un proyecto de vida.

"Una nueva vida es posible", fue uno de los mensajes centrales que León XIV transmitió a los detenidos.

En otro tramo de su intervención, el Papa sostuvo: "El mal que asedia el corazón arruina a la sociedad. Cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios".