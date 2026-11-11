Tras la visita de León XIV, trasladarán a Marcos Paz al último grupo de presos de Devoto

El operativo comenzará este jueves al mediodía e incluirá a los internos que participaron del encuentro con el Papa.

El último traslado de internos desde la cárcel de Devoto está previsto para este jueves al mediodía.

El último grupo de internos de la cárcel de Devoto será trasladado este jueves 12 de noviembre al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz . El operativo está previsto para las 12 e incluirá a los detenidos que este miércoles participaron del encuentro con el papa León XIV .

En el traslado intervendrán las cinco fuerzas federales de seguridad , bajo el mismo esquema de coordinación que se utilizó en los operativos anteriores. Con la salida de este grupo se completará la desocupación del establecimiento porteño.

El traslado a Marcos Paz tiene como antecedente un acuerdo entre Nación y Ciudad firmado en 2018 . Las demoras en las obras y los cambios administrativos postergaron el proyecto hasta 2026. El 8 de octubre, las autoridades firmaron el acta de recepción provisoria del complejo bonaerense para avanzar con la mudanza.

La primera fase del operativo concluyó el 19 de octubre , según informó el Gobierno nacional. En esa etapa fueron reubicados alrededor de 1.400 detenidos , mientras que en Devoto quedó alojado un grupo reducido de internos.

La cárcel de Devoto abrió en 1927 como una alcaidía para contraventores. Una vez que el establecimiento quede desafectado de sus funciones penitenciarias, quedará por definir el destino del predio. Entre las alternativas previstas en el acuerdo entre Nación y Ciudad figuran la incorporación de espacios públicos y la posibilidad de habilitar usos residenciales.

El encuentro del Papa con los internos de Devoto

León XIV visitó la cárcel este miércoles por la mañana, en la última jornada de su paso por la Argentina. El encuentro se realizó en el gimnasio del complejo, donde el pontífice escuchó los testimonios de dos detenidos y de una persona que ya había cumplido su pena.

El Papa saludó a 70 internos y les dirigió un mensaje sobre la esperanza y la posibilidad de empezar de nuevo. También pidió que las cárceles sean espacios más humanos y respetuosos, que favorezcan la recuperación y la reinserción en la comunidad.

Mientras se desarrollaba el encuentro, cientos de personas se acercaron al penal para ver al pontífice. Según registró Ámbito en el lugar, los fieles aguardaron con banderas del Vaticano e imágenes de la Virgen. León XIV ingresó por la calle Tinogasta y salió por Pedro Lozano, donde los vecinos esperaron para saludarlo.

Para algunos vecinos, la visita fue también una forma de despedir a la cárcel, que durante décadas formó parte de la vida cotidiana del barrio. “Es darle un buen cierre a la cárcel”, dijo a este medio Miguel Rodríguez, vecino de la zona.