Diana Mondino explicará ante el Senado la política exterior del Gobierno tras el conflicto con España

A su vez, planteó que se trató de "un conflicto personal" entre los dos mandatarios y acusó al líder del PSOE de asociarlo a una cuestión de Estado.

"Asociar a un Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porque un comentario que fue bastante críptico porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido. Convertirlo en una cuestión de estado no es habitual", reflexionó.

España retiró a su embajadora de Argentina: qué pasará con las relaciones diplomáticas

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó el retiro de su embajadora en Buenos Aires. “Se queda definitivamente en Madrid”, señaló tras una rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrada semanas atrás.

Este hecho ocurre como respuesta a los dichos del presidente Milei, quien aseguró que "no pedirá disculpas al presidente del gobierno español" tras llamar “corrupta” a su esposa y tildarlo de “cobarde”, acusándolo de esconderse detrás de sus ministras.