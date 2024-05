La Unión Europea apunta contra Javier Milei y repudia el "ataque frontal y directo" hacia Pedro Sánchez

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell , se pronunció sobre las críticas del presidente Javier Milei hacia su par Pedro Sánchez y habló de "descalificaciones basadas en falsedades": "El ataque frontal y directo que ha venido a hacer en España no nos parece adecuado".

“Que yo sepa, la esposa del presidente del gobierno de España no está imputada en ninguna causa. Entonces, que el presidente de una república amiga diga que en España tenemos un problema gravísimo porque estamos todos corruptos y en particular una señora que no está imputada por nada…”.