La Justicia citó a declarar a Lilia Lemoine por una causa por dichos contra Ian Moche y su madre

La diputada nacional deberá presentarse el 28 de mayo en una fiscalía porteña. El fiscal rechazó pedidos de prueba de la defensa y postergó para otra audiencia el planteo sobre la legitimación de la querella.

Citaron a Lilia Lemoine a declración indagatoria por dichos contra Ian Moche y su madre.

La Justicia porteña citó a la diputada nacional Lilia Lemoine para el próximo 28 de mayo en el marco de una causa contravencional vinculada a declaraciones públicas atribuidas a la legisladora contra el niño activista Ian Moche. La audiencia será presencial y se realizará en la sede de la Fiscalía PCyF Nº39 .

La decisión fue firmada por el fiscal de primera instancia Hernán Gustavo Biglino, quien dispuso avanzar con la “ intimación de los hechos ” prevista en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

En el mismo escrito, el fiscal resolvió diferir para una futura audiencia el tratamiento del planteo presentado por la defensa de Lemoine, que cuestionó la legitimación de Marlene Florencia Spesso para actuar como querellante en representación de su hijo menor de edad.

Según el documento judicial, el planteo será analizado durante la audiencia prevista en el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional, equivalente a la instancia contemplada en el artículo 223 del Código Procesal Penal.

La causa se inició tras una serie de declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales realizadas por Lilia Lemoine, en las que cuestionó el diagnóstico de Ian Moche y apuntó contra su madre, Marlene Spesso. Durante una entrevista en LN+, la legisladora afirmó que al menor lo hacían “actuar de autista” y sostuvo que Spesso “no está bien de la cabeza”.

Además, Lemoine aseguró que el caso del joven “es un negocio para el kirchnerismo” y vinculó su exposición pública con una presunta utilización política. Sus declaraciones generaron incomodidad incluso dentro del programa televisivo donde fueron pronunciadas y derivaron en una fuerte repercusión pública.

Lejos de bajar el tono, la diputada profundizó luego sus críticas a través de redes sociales. Desde su cuenta de X acusó a la madre del menor de “usar” a su hijo “para figurar” y “ganar plata”, aunque insistió en que sus cuestionamientos estaban dirigidos al entorno familiar y no contra el niño.

La Fiscalía rechazó parte de las pruebas solicitadas por la defensa

El fiscal también rechazó varias medidas de prueba impulsadas por la defensa de la diputada al considerar que “no se hallan vinculadas con la acreditación material del hecho investigado ni con la autoría del mismo”.

Entre los pedidos desestimados figuraban un oficio dirigido a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y testimonios vinculados a conflictos intrafamiliares, que la Fiscalía consideró ajenos al objeto procesal de la causa.

También fue descartada la incorporación de contenidos emitidos en el canal “Laca Stream”, donde, según el expediente, se habrían ventilado situaciones familiares que “no guardan relación con la plataforma fáctica de acusación”.

Finalmente, el fiscal ordenó citar formalmente a Lemoine para el 28 de mayo a las 11, audiencia que se desarrollará de manera presencial en la sede de la Fiscalía porteña.