Maximiliano Pullaro se reunió en Rosario con gobernadores del interior para impulsar una agenda federal

El mandatario santafesino recibió a Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Gustavo Valdés antes de participar de la Noche de los Intendentes.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezó este miércoles en Rosario un encuentro con sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Corrientes, Gustavo Valdés, en una reunión marcada por el impulso a una agenda federal vinculada a la producción, la infraestructura y el desarrollo económico del interior del país.

El encuentro se realizó en la sede de Gobierno provincial en Rosario, en la antesala de la participación de los mandatarios en la Noche de los Intendentes , actividad organizada en el marco del evento anual de la Red de Innovación Local, que reúne durante miércoles y jueves a jefes comunales de distintas ciudades argentinas.

Tras la reunión, Pullaro remarcó la importancia del diálogo entre provincias “que producen riquezas para el país y que tienen capacidad de integrarnos al mundo”. En esa línea, sostuvo que se trata de distritos que “defienden a quienes todos los días se levantan para trabajar” y que creen en “un proyecto productivo para sacar a la Argentina adelante” .

El mandatario santafesino también se expresó a través de sus redes sociales, donde reivindicó el rol de las provincias del interior en la economía nacional. “Santa Fe, Chubut, Corrientes y Mendoza. Representamos el interior que empuja, que produce y que no para ni un segundo”, afirmó.

El mandatario santafesino recibió a Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Gustavo Valdés antes de participar de la Noche de los Intendentes.

Además, Pullaro señaló que durante el encuentro avanzaron en temas vinculados al crecimiento económico, la integración regional y la necesidad de fortalecer obras de infraestructura estratégica para mejorar la competitividad de las provincias.

“Hoy nos encontramos en Rosario con Ignacio Torres, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo para seguir profundizando nuestras gestiones que defienden el desarrollo y la integración de nuestra región al mundo, con orden e infraestructura”, expresó.

La reunión se dio en un contexto en el que distintos gobernadores vienen reclamando mayor protagonismo para el interior productivo en la discusión nacional, además de insistir en la necesidad de sostener inversiones estratégicas relacionadas con rutas, energía, logística y conectividad.

Pullaro también hizo referencia al posterior encuentro con intendentes de distintas localidades santafesinas y de otras provincias, y destacó la importancia del trabajo coordinado con los gobiernos locales. “Escuchar el territorio es lo único que nos permite llevar soluciones reales a cada localidad. Gobernar es esto: diálogo, trabajo conjunto y la firmeza para defender lo que nos corresponde”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador dejó una definición política sobre el rol del interior productivo en el escenario nacional. “Cuando el interior se une y trabaja de forma articulada, el país tiene un rumbo claro. Estamos convencidos de que el camino es la inversión estratégica, el respeto a los que producen y el trabajo”, concluyó.