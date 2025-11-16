Diego Santilli avanza con las reuniones con gobernadores y recibirá al rionegrino Alberto Weretilneck







El objetivo del flamante ministro de Interior es culminar las citas con los diez mandatarios que restan esta semana. Adelantó que no recibirá a Kicillof, Quintela, Insfrán ni a Melella.

Diego Santilli recibirá en la Casa Rosada a Alberto Weretilnek.

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana con las reuniones con gobernadores provinciales. El lunes será el turno de el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, que lo visitará en la Casa Rosada cerca del mediodía.

El resto de los encuentros de la semana no están agendados aunque el funcionario pretende culminar las citas con los diez gobernadores que restan. Por el momento, continúan fuera de la lista todos los mandatarios del seno peronista: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Diego Santilli sigue en busca en consensos para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 El objetivo central del flamante ministro de Interior es lograr el respaldo de los mandatarios y poder aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, que se debatirá en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. A partir de esta iniciativa, el Gobierno busca mantener su plan de priorizar el equilibrio fiscal. También apuntan a avanzar con las reformas laboral, penal y tributaria.

Los primeros encuentros que mantuvo Santilli con los mandatarios provinciales tuvieron como protagonistas a Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Días atrás, el ministro de Interior aseguró que estas reuniones y recorridas por el país son expresamente por una “instrucción del presidente Javier Milei” y que tienen como objetivo conocer la agenda de los mandatarios provinciales. El Poder Ejecutivo aseguró que las demandas de las provincias se irán atendiendo paulatinamente. Los reclamos centrales de los mandatarios se enfocan en las leyes de nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos que impulsaron los 24 gobernadores

Asimismo, sostuvo que, con estas acciones, Milei pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.