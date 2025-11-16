En tiempos donde la oferta de series emociona por su diversidad, Disney+ rompe esquemas con una propuesta que toca fibras profundas. Esta vez, el entretenimiento deja paso a la introspección, llevando al espectador por un viaje brutal y real hacia las profundidades de la adicción.
La desgarradora y cruda serie de Disney que te hará sentir un infierno en primera persona
Disney se anima a romper moldes con una de sus series más crudas, que aborda el infierno personal de las adicciones sin filtros ni concesiones.
"Yo, adicto" no entretiene: impacta. Y esa es su virtud. A través de una narrativa descarnada, ofrece una mirada honesta y sin filtros sobre el dolor, la dependencia y la transformación.
De qué trata Yo, adicto, la impactante serie de Disney
Inspirada en el libro homónimo de Javier Giner, la historia comienza cuando el protagonista, superado por el sufrimiento que se provoca a sí mismo y a quienes lo rodean, toma la decisión de ingresar a un centro de desintoxicación. A partir de ese momento, el relato se sumerge en el proceso doloroso y catártico de su recuperación.
Durante su internación en las afueras de Barcelona, el personaje se enfrenta a su pasado y comienza un viaje hacia la reconciliación con su historia. Lo acompañan terapeutas, compañeros y familiares que revelan distintas caras de un mismo infierno.
La serie construye una atmósfera densa y emotiva, donde cada episodio no solo revela un paso más en la rehabilitación, sino que también permite explorar los límites de la vulnerabilidad humana.
Disney+: tráiler de Yo, adicto
Disney+: elenco de Yo, adicto
Pol López
Núria Prims
David Lorente
Mar Sodupe
Raúl Fernández de Pablo
Marta Bayarri
Mercè Pons
Cristina Brondo
