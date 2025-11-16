La desgarradora y cruda serie de Disney que te hará sentir un infierno en primera persona







Disney se anima a romper moldes con una de sus series más crudas, que aborda el infierno personal de las adicciones sin filtros ni concesiones.

Una de las series más intensas de Disney llega para mostrar un drama profundo y real. Foto: Disney

En tiempos donde la oferta de series emociona por su diversidad, Disney+ rompe esquemas con una propuesta que toca fibras profundas. Esta vez, el entretenimiento deja paso a la introspección, llevando al espectador por un viaje brutal y real hacia las profundidades de la adicción.

"Yo, adicto" no entretiene: impacta. Y esa es su virtud. A través de una narrativa descarnada, ofrece una mirada honesta y sin filtros sobre el dolor, la dependencia y la transformación.

yo_adicto_-_disney_4_ Una de las series más intensas de Disney irrumpe con una historia real, dolorosa y valiente que te sumerge en la oscuridad de una adicción. Foto: Disney De qué trata Yo, adicto, la impactante serie de Disney Inspirada en el libro homónimo de Javier Giner, la historia comienza cuando el protagonista, superado por el sufrimiento que se provoca a sí mismo y a quienes lo rodean, toma la decisión de ingresar a un centro de desintoxicación. A partir de ese momento, el relato se sumerge en el proceso doloroso y catártico de su recuperación.

Durante su internación en las afueras de Barcelona, el personaje se enfrenta a su pasado y comienza un viaje hacia la reconciliación con su historia. Lo acompañan terapeutas, compañeros y familiares que revelan distintas caras de un mismo infierno.

La serie construye una atmósfera densa y emotiva, donde cada episodio no solo revela un paso más en la rehabilitación, sino que también permite explorar los límites de la vulnerabilidad humana.

Disney+: tráiler de Yo, adicto Embed - Yo, adicto | Tráiler oficial | 30 de octubre en Disney+ Disney+: elenco de Yo, adicto Pol López

Núria Prims

David Lorente

Mar Sodupe

Raúl Fernández de Pablo

Marta Bayarri

Mercè Pons

Cristina Brondo

