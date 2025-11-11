Oficializaron la designación de Diego Santilli como ministro del Interior y aceptaron la renuncia de Lisandro Catalán







El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto que formaliza la llegada de Santilli al Ministerio del Interior y la aceptación de la renuncia de Catalán. El presidente Javier Milei le tomará juramento esta tarde en la Casa Rosada.

Diego Santilli fue designado ministro del Interior y asumirá este martes en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, mediante el Decreto 794/2025 publicado en el Boletín Oficial. El exdiputado del PRO asumirá formalmente el cargo en una ceremonia que se realizará a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El texto del decreto, que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, indica: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al contador público Diego César Santilli y dispone su comunicación y archivo en los registros oficiales.

aviso_334303 Con esta medida, el Ejecutivo formaliza la incorporación de Santilli al Gabinete tras la salida de Lisandro Catalán, cuya renuncia fue aceptada también hoy mediante el Decreto 792/2025, con fecha del 10 de noviembre. En el documento, el Gobierno agradece “los servicios prestados” por el funcionario saliente durante su gestión al frente de la cartera política.

Santilli ya trabaja en el vínculo con las provincias Santilli, quien ya venía desempeñando tareas propias del cargo en los últimos días, había renunciado el viernes a su banca en la Cámara de Diputados y comenzó a mantener reuniones con gobernadores de distintas provincias para iniciar negociaciones vinculadas al Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar.

Llaryora Santilli Santilli ya mantuvo encuentros con gobernadores de Chubut y Catamarca, y continuará con otras provincias. En los últimos días, el flamante ministro se reunió junto al jefe de Gabinete con los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y tiene previsto continuar este lunes con un encuentro con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta).

Con la oficialización publicada este martes, Santilli se convierte formalmente en el nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, encargado de conducir el vínculo político con las provincias y de articular los consensos legislativos necesarios para avanzar en la agenda económica y política del Ejecutivo.