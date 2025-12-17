Javier Milei defendió el programa económico e insistió con el "riesgo kuka" + Seguir en









El Presidente reiteró que la inestabilidad financiera que se vivió antes de las elecciones fue producto de las "amenazas" de la oposición.

Javier Milei habló en el streaming Carajo con un mameluco de YPF.

El presidente Javier Milei volvió a destacar este miércoles el programa económico que lleva adelante su gobierno y arremetió contra la oposición por la incertidumbre financiera que hubo antes de las elecciones legislativas de octubre.

En ese sentido, apuntó contra los economistas que "se la pasaban anticipando un apocalipsis" para fin de año mientras que él sostuvo que desde el Poder Ejecutivo atribuían la inestabilidad al "riesgo kuka", en referencia al peronismo: "Amenazaba todo el tiempo con romper todo, eso te disparaba la tasa de interés y hace que caiga la demanda de dinero. Una parte podía ir a dólares y otra parte a bienes, lo cual acelera la inflación", explicó durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

“Los kukas proponían que explote todo y no pagar, su escenario era de caos. Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, advirtió.

Sin embargo, destacó que una vez pasadas las elecciones, el riesgo país se derrumbó: “Algunos no lo entienden, aislemos los que no son honestos intelectualmente, para ellos había inconsistencia cambiaria y decían que era mal diseño del programa”.

"El programa está funcionando muy bien, la inflación va a reflejar los números del índice mayorista", destacó luego de que el INDEC anunciara este miércoles que el Índice de Precios Mayoristas fue de 1,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor alcanzó en noviembre el 2,5%.

"Los rezagos son de 26 meses. Para agosto del año que viene, la inflación va a empezar con cero", adelantó. Militantes libertarios esperaron a Javier Milei en la puerta del streaming Carajo Antes de la llegada de Milei al canal de streaming, cientos de seguidores se concentraron en la puerta del lugar para manifestar su apoyo al Presidente. La gran mayoría de ellos con remeras o banderas de "Las Fuerzas del Cielo", la agrupación libertaria que tiene a Daniel Parisini, el "Gordo Dan" como máximo referente. En las afueras del canal de streaming se instaló una pantalla gigante para que los seguidores que fueron a respaldar al mandatario pudieran escuchar la entrevista completa desde la calle. Milei Carajo