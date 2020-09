Diputados busca ordenar caos antes del Presupuesto 2021

En medio de los retoques finales a la ley de gastos 2021 -por caso, Guzmán adelantó que el déficit aproximado será de 4,5%-, el oficialismo sufre un choque de realidades paralelas por la desconexión de agendas entre la Casa Rosada y el Congreso. El principal foco de atención está puesto en el Senado, donde nadie se corre un milímetro de lo que ordena la presidenta de la Cámara alta, Cristina de Kirchner. Sin embargo, en las últimas semanas, Diputados comenzó a virar hacia los deseos de la vicepresidenta de la Nación.

La trascendencia del Presupuesto 2021 para la golpeada economía argentina quedó tapada, en las últimas semanas, por proyectos muy alejados de la época de pandemia, como la reforma judicial; la fuerte puja para apartar al procurador interino -jefe de fiscales, Eduardo Casal-; y la discusión para desactivar traslados de jueces “rebeldes”.

Atado al Presupuesto 2021 el oficialismo promete, como desde hace varios meses, otros dos proyectos multioperados: el impuesto a los “ricos” y una reforma tributaria integral. Pero, en el medio, debe decidir también qué fórmula se sugerirá para actualizar las jubilaciones, con haberes previsionales congelados y subas por decreto para todo el corriente año.

Frente a lo que será el último tramo del año, y con la agenda económica a tratar más importante, los proyectos parecen perder silueta ante los intereses de fondo que sólo el Gobierno y su “interna” puede solucionar, más allá de las discusiones con el macrismo para reactivar la grieta a poco más de un año de las elecciones de medio término.

Boleta única

Legisladores del radicalismo y la red Ser Fiscal promocionarán mañana una ley para implementar la boleta única para las elecciones del año próximo. Participarán, entre otras, las diputadas Lorena Matzen y Roxana Reyes, y sus pares Gustavo Menna y Martín Berhongaray, autores de la iniciativa, que ya fue ingresada para su tratamiento el mes pasado en la Cámara baja.

El proyecto propone la implementación de la boleta única en la compulsa para las categorías nacionales de presidente y vice, senadores y diputados, y parlamentarios del Mercosur, con el objetivo de lograr “una mejora cualitativa del sistema político” a partir de conseguir “transparencia e igualdad al sistema electoral”.

Definiciones/demora

El oficialismo del Senado tiene el camino despejado para avanzar con la desactivación de los traslados de los actuales camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y del juez Germán Castelli, cuyos nuevos pliegos fueron dictaminados en contra el viernes pasado, y a instancias del kirchnerismo y aliados, en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

El Senado no presenta demasiados problemas en cuanto a su protocolo de trabajo virtual -la última renovación se vence este mes, aunque el oficialismo puede empujar más cómodo con mayoría propia, algo con lo que no cuenta en Diputados-, aunque hay comisiones que, de manera insólita, aún no se constituyeron desde que se iniciaron las sesiones ordinarias, es decir, desde el 1 de marzo pasado.

Dicha situación podría saldarse en las próximas horas, con la constitución de las comisiones -para nada menores, en este contexto de pandemia- de Industria y Comercio; y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.