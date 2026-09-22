Deuda: Economía logró canjear el 75% de una letra atada al dólar y despejó vencimientos por $5 billones

Se estima que al menos un 50% de lo que se canjeó era de los privados. Hubo cambios en la normativa del BCRA que habría influido en la demanda de los bancos. También habría logrado condiciones para que haya menos volatilidad del dólar sobre fin de mes

Tras un cambio en regulaciones sobre tenencia de bonos de los bancos, Economía logró canjear 75% de una letra que vencía a fin de mes.

Con alta participación de privados, el Ministerio de Economía logró llevar a cabo este martes un canje de deuda exitoso de una letra en pesos atada al dólar por un equivalente a u$s3.332 millones . Se trata del 75% del valor nominal en circulación , que vencía el próximo 30 de septiembre.

De ese modo, el Palacio de Hacienda habría despejado vencimientos por unos $5 billones sobre un total de $13 billones que operaban el 30 de este mes.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de u$s3.332 millones, habiendo recibido ofertas por un total de u$s3.591 millones. Esto significa un rescate del 75,02% sobre el total de VNO en circulación de la D30S6” , se informó desde el Palacio de Hacienda.

El tipo de cambio de referencia para la conversión a pesos es el A3500 que publique el Banco Central el próximo 24 de septiembre , de lo cual se puede estimar que el total de la operación fue del orden de los $5 billones .

Por un bono atado al dólar mayorista que vence el 30 de junio de 2028, solo u$s70 millones .

Por una Lelink que vence el 30 de noviembre, un total de u$s843 millones .

Por una Lelink que vence el 30 de octubre se adjudicaron u$s2.419 millones .

La mejora en el resultado se debería a que el Banco Central autorizó a los bancos a tener bonos atados al tipo de cambio dentro del cupo autorizado para la exposición a títulos públicos . En una operación similar a esta en agosto, Economía apenas pudo canjear un 34% .

Las autoridades económicas se preparan para el próximo llamado a licitación, que se concretará este jueves.

En ese sentido, el Banco Central publicó la Comunicación “A” 8483, mediante la cual amplió el universo de instrumentos del Tesoro nacional. Hasta ahora, este límite, determinado en función de la tenencia de pases de cada entidad a esa fecha, permitía principalmente la compra de LECAP. Desde ahora, el margen podrá aplicarse a cualquier título público denominado en pesos, incluidos los instrumentos dólar linked y duales.

“El cambio amplía la demanda potencial por deuda del Tesoro y parece preparar el terreno para incorporar instrumentos de mayor plazo en la próxima licitación”, señalaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El analista de Bavsa Martín de la Fuente comentó: “Da la impresión de que participó el BCRA, donde estimábamos una tenencia de u$s800 millones de D30S6; suponiendo que participó con ese mismo size, el porcentaje de adhesión de privados (neteando BCRA) sigue siendo elevado, superando el 50%”.

“A diferencia del canje anterior, el Tesoro incorporó esta vez una alternativa larga con el TZV28 además de dos Lelinks cortas (D30O6 y D30N6), estrategia que facilitó un mayor porcentaje de adhesión. La demanda se concentró en los títulos más cortos: D30O6 con el 72,6%, D30N6 con el 25,3% y TZV28 con el 2,1%”, explicó de la Fuente.

El analista indicó que “el dato relevante de cara al fixing es que la D30S6 cuenta a la liquidación del canje el 25 de septiembre con un VNO en circulación de u$s1.098 millones, muy por debajo de los vencimientos que veníamos viendo”. “Para ponerlo en perspectiva, está en niveles similares al fixing de la D30A6 (u$s1.062 millones), lo que a priori debería adelantarnos que la dinámica del tipo de cambio no va a ser tan tensa como en ocasiones pasadas”, señaló.