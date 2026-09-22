Casi la mitad de los postulantes argentinos rechazó un empleo por exigir presencialidad

Según un informe, el 48% de los postulantes descartó propuestas de empleo por falta de flexibilidad geográfica y horaria. La resistencia al esquema presencial choca con la presión de las empresas, en un mercado donde el modelo híbrido se consolida como la opción preferida.

Flexibilidad laboral: el 73% de los especialistas en RRHH cree que el futuro será híbrido, consolidando este modelo.

Según un estudio, el 48% de los talentos en Argentina rechazó una oferta laboral porque requería presencialidad : el 39% lo rechazó porque implicaba trabajar de manera 100% presencial; y el 9% porque requería algún grado de presencialidad.

Los datos surgen del estudio 100% Presencialidad de Bumeran , la app para encontrar trabajo en Latinoamérica. Del estudio participaron 3.181 personas, entre trabajadores y especialistas en Recursos Humanos, de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

En contraste, siete de cada diez especialistas en Recursos Humanos sostienen que el retorno a la presencialidad plena (100%) ya es una realidad en las organizaciones, mientras que el 30% restante no observa dicha tendencia.

Federico Barni, CEO de Bumeran.com, indicó que " en apenas un año, la dinámica laboral experimentó un giro estructural. El esquema híbrido creció 24 puntos porcentuales respecto a 2025 y se consolidó como la modalidad predominante, al tiempo que la presencialidad total cayó 30 puntos. Con un 73% de los especialistas en Recursos Humanos convencidos de que el futuro será híbrido, los datos confirman una tendencia hacia modelos flexibles y combinados, dejando atrás la rigidez de otras épocas”.

El 41% de los talentos considera que la presencialidad impacta de manera negativa en su productividad, al 34% le resulta indiferente y para el 25% influye de forma positiva.

Entre quienes consideran que la presencialidad impacta de manera negativa, el 91% señala como principal motivo la pérdida de tiempo en traslados; el 82% identifica un mayor gasto económico; el 77% menciona más estrés o cansancio físico; el 69% sostiene que afecta su concentración debido a ruidos, interrupciones o reuniones frecuentes; y el 68% considera que pierde flexibilidad para organizar sus horarios.

En la misma línea, el 51% afirma que se distrae más en la oficina; el 42% considera que la presencialidad reduce su bienestar emocional; el 31% percibe una menor autonomía para gestionar sus tareas; y el 6% señala otros motivos.

Entre los postulantes que consideran que la presencialidad impacta positivamente, el 46% destaca que favorece la colaboración y el trabajo en equipo; otro 46%, que permite compartir con sus compañeros; el 45% considera que ayuda a balancear el trabajo y la vida personal; el 42%, que permite mantener una rutina más clara; el 39%, que facilita la comunicación con líderes y colegas; y el 38%, que permite aprender de manera más directa y rápida.

Dentro de este mismo segmento, un 36% sostiene que acudir a la oficina favorece su nivel de concentración. En tanto, un 29% aprecia la fluidez para recibir retroalimentación sobre su desempeño, un 23% pondera las oportunidades para tejer redes de contacto (networking) dentro y fuera de la compañía, y un 5% apunta otros motivos.

Casi 5 de cada 10 trabaja bajo un esquema híbrido

En cuanto a la modalidad laboral vigente, casi la mitad de los trabajadores (47%) se desempeña bajo un esquema híbrido. Por su parte, la presencialidad exclusiva abarca a un 33% de los encuestados, mientras que solo dos de cada diez (20%) realizan sus tareas de forma 100% remota.

La evolución de los formatos de trabajo evidencia un marcado contraste respecto al año anterior. En 2025, la presencialidad dominaba con el 63% de los trabajadores, mientras que el modelo híbrido alcanzaba al 23% y el remoto al 14%. Al analizar la penetración del esquema híbrido por países, Chile lidera con un 42%, seguido por Perú (28%), Panamá (25%) y Ecuador (17%).

El 73% de los trabajadores afirma que la modalidad de trabajo fue definida exclusivamente por la organización, mientras que solo el 7% señala que la decisión se tomó de manera conjunta entre la empresa y el trabajador.

6 de cada 10 trabajadores rechazaría una oferta laboral si no se ajusta a su modalidad de trabajo ideal

Según el informe, el 64% de los trabajadores afirma que rechazaría una oferta laboral si no se ajusta a su modalidad de trabajo ideal: el 50% señala que no aceptaría un puesto 100% presencial, el 8% rechazaría una posición que requiera presencialidad y el 6% no aceptaría un empleo totalmente a distancia.

Por otra parte, desde la perspectiva de Recursos Humanos, el 91% de los especialistas considera que la modalidad de trabajo impacta en la búsqueda de talentos; y solo el 9% considera que no tiene influencia.

Solo el 8% de los talentos preferiría trabajar de manera presencial

Un dato por demás interesante del estudio es que, si pudieran decidir libremente cómo trabajar, el 51% de los talentos elegiría un esquema híbrido, el 41% optaría por una modalidad completamente remota y apenas el 8% elegiría trabajar de forma presencial, la manera clásica.

A nivel regional la tendencia es similar: en Chile el 51% de los talentos elegiría un modelo híbrido; en Panamá el 48%; en Perú el 43%; y en Ecuador el 34%.

Entre quienes prefieren una modalidad híbrida o remota, el 83% señala que el principal beneficio es ahorrar tiempo de traslado, mientras que el 77% destaca que permite equilibrar mejor la vida personal y laboral y el 73% menciona el ahorro de dinero asociado al transporte, las comidas, la vestimenta y otros gastos.

¿Y el futuro? 7 de cada 10 especialistas cree que será híbrido

Según el estudio de Bumeran, 73% de los especialistas cree que dentro de diez años la modalidad será principalmente híbrida; el 18% considera que será 100% remota; y solo el 9% proyecta un futuro completamente presencial.

Entre las personas trabajadoras, el 67% cree que en el futuro predominará un modelo híbrido, mientras que el 23% proyecta un trabajo completamente remoto y el 10% imagina un esquema 100% presencial.