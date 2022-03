Diputados: el oficialismo cedió y modificó el articulado; se firmó despacho y se avala hoy en recinto

La jornada, que llegó buen puerto, fue caótica desde el mediodía. El presidente de Diputados, Sergio Massa, mantuvo reuniones con el macrismo desde temprano y partió al mediodía a reunirse con funcionarios del Gobierno nacional. Por la tarde, el tigrense siguió la negociación de la letra chica del nuevo texto junto al vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO). En paralelo, se conocían las posturas en contra de lavagnistas, socialistas, peronistas cordobeses y rionegrinos, misioneros y neuquinos -los últimos tres, aliados generosos del kirchnerismo- al paquete de medidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, había incorporado al articulado.

Massa y Laspina se juntaron después con el resto de la bancada de Juntos por el Cambio. Apareció también Martínez. Mientras tanto, el plenario de comisiones, que había iniciado pasadas las 14, continuaba con discursos de los legisladores que quedaron tapados por las negociaciones que ocurrían en el Palacio legislativo y en la Casa Rosada. Fue llamativa la larga cronología realizada por el titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sobre la deuda externa. Le dejó el camino regalado al macrista Fernando Iglesias, quien refutó sus argumentos con facilidad. El porteño siempre fue por más y no sólo discutió con varios oficialistas, sino que incluso sugirió a los medios de comunicación cómo comunicar ante los diferentes relatos que pincelan las fuerzas políticas, ante un país que no crece hace largos años y que sostiene una alta inflación y pobreza.

Bajo el nuevo panorama, y si la oposición cumple con lo prometido anoche, el proyecto del acuerdo con el FMI sería votado con más votos de dicho sector que del propio oficialismo, quien tiene la primera minoría en la Cámara baja. Sería una situación más que curiosa, a la espera de la definición del camporismo, sentado por el flamante exjefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Postura macrista

Pasadas las 21, la mesa nacional de Juntos por el Cambio aseveró: “Somos una coalición que unida resuelve que el país no vaya al default, no provocar mayores consecuencias y dolor a la sociedad, y que Argentina honre sus deudas. Somos una coalición que ha actuado con responsabilidad. Somos una coalición que tiene una mirada distinta respecto a cómo resolver los problemas económicos y sociales del país. El programa es una competencia exclusiva del Ejecutivo, y consideramos que es un programa que no soluciona los problemas de decadencia que el país arrastra. Consideramos una gran irresponsabilidad institucional del oficialismo no haber logrado reunir la totalidad de sus diputados. Por último, esperamos que en el Senado la vicepresidenta esté a la altura de su cargo”.

Ayer, el cristinismo se mantuvo en silencio en la Cámara alta y conformó la comisión de Justicia, que seguirá en manos de Oscar Parrilli. Hubo críticas a la Corte Suprema y se espera una definición sobre la reforma de la integración del Consejo de la Magistratura. Antes, llegará el acuerdo con el FMI.