Diputados exigen investigar "qué hay detrás" de las redes sociales del Gobierno

Paulón, el autor del proyecto, presentó la iniciativa a través de la plataforma X (ex Twitter), la misma mediante la cual el gobierno nacional anuncia sus principales medidas. "Anuncios de gestión, escraches a legisladores, y un tufillo a operaciones políticas con fondos oficiales. Junto a @MonicaFein queremos saber qué hay (y quién está) detrás de la @OPRArgentina , esa que se banca con la tuya", declaró el dirigente en un tweet.

— Esteban Paulon (@EstebanPaulon) February 9, 2024

Escraches y amenazas: diputados buscan investigar la cuenta oficial del Gobierno

La iniciativa de investigar cuál es el funcionamiento de las principales redes sociales surge tras la reacción del oficialismo de "escrachar" a todos los legisladores que se manifestaron en contra de algún inciso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

En horas de la medianoche del martes, la Oficina del Presidente publicó un último tuit tras el fracaso y la fallida sesión que terminó con derrota para Javier Milei:

"La Oficina del Presidente destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta".

El malestar del arco político por el "escrache" a diputados en redes sociales

Rápidamente, los diputados incluidos en la lista y los integrantes de los distintos bloques repudiaron la reacción del gobierno libertario y y desde las distintas fuerzas de la oposición denunciaron el uso de "una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea".

Nicolás Massot, uno de los referentes del bloque Hacemos Coalición Federal, contrarrestó con un mensaje dirigido hacia el Presidente y lo culpó por la derrota oficialista en el parlamento:

"Señor Presidente @JMilei . Nosotros votamos a favor de las emergencias y las facultades delegadas que nos solicitó su gobierno. El listado que difunde, con una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea, es un inciso sobre la eliminación de los fideicomisos que financian obras de infraestructura y que las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo siempre supieron que no íbamos a acompañar".

Martín Tetaz fue otro de los incluidos en el listado publicado desde la presidencia. El dirigente de la UCR y Juntos por el Cambio no tardó en responder y calificó de "fascista" al comunicado. "Este lamentable y fascista comunicado solo confirma que al gobierno nunca le interesó que saliera la Ley y tampoco tiene ningún interés a que se trate en comisión. Lamentablemente pierden los argentinos PS: En mi caso particular firmé el dictamen de mayoría, voté a favor en general y vote a favor el 90% de los artículos en particular", dijo a través de X.