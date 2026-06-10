Para defender el Súper RIGI en Diputados, el Gobierno citó energéticas y mineras que no pueden aplicar al régimen Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









Directivos de cámaras de recursos naturales remarcaron los alcances positivos del RIGI, pero el debate trataba del Súper RIGI para iniciativas tecnológicas. Aliados piden cambios, pero hay optimismo oficialista en aprobar el proyecto.

Un nuevo plenario informativo escuchó a referentes de cámaras energéticas. Diputados

Si la intención del Gobierno es presentar al proyecto del Súper RIGI, un régimen con beneficios sin paralelismos en la región, como un programa dedicado para impulsar las "nuevas actividades económicas” -tal como expresa su redacción-, hasta el momento dio señales confusas de su verdadero alcance. Es que tras la presentación en Diputados del secretario de Energía, Daniel González, esta semana fueron convocados por el oficialismo referentes de cámaras energéticas y mineras, sectores primarios que no están contemplados en la nueva ley.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa apunta a captar grandes inversiones en "todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”. Asimismo, inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. En su última presentación, González ratificó que no extenderán el RIGI, que vence en julio de 2027. Sin embargo, para defender el Súper RIGI citaron a Roberto Cacciola (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Carlos Ormachea (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y Esteban Gramblicka (Cámara Argentina de la Energía).

La convocatoria llama la atención por los tiempos parlamentarios que planifica La Libertad Avanza, que convocará a una nueva reunión la semana que viene con la intención de dictaminar el Súper RIGI y llevarlo a sesión para el miércoles 24 de junio, cuando aún ningún sector de los potenciales beneficiarios se expresó en el ámbito legislativo. "No conocemos a la mayoría, así que no queremos dar una lista exhaustiva", dijo González al referirse a las industrias contempladas por el régimen. Ese día, se votará en simultáneo el acuerdo de pago a dos fondos buitre por u$s171 millones.

Aún con ese impreciso escenario, la UCR, el PRO y los aliados provinciales le anticiparon a este medio su apoyo al proyecto, lo que le otorgaría al Gobierno la mayoría para sancionarlo en Diputados. "Aunque ahora parece que el problema es el Senado", dijeron desde el radicalismo. Sólo el bonaerense Eduardo Falcone (MID) se expresó en el plenario, con predisposición para acompañar la ley pero pidiendo contraprestaciones de los proyectos que inviertan: garantías de convenios con universidades, financiamiento de becas para carreras estratégicas e inversión en infraestructura clave.

Plenario Diputados Los presidentes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, junto a las autoridades del plenario en Diputados. Diputados Desde Provincias Unidas también llegarían votos al Súper RIGI, aunque algunos de sus miembros aseguraron a Ámbito que también solicitarán cambios, como un esquema de "Compre Local" para promover un porcentaje de participación de la industria nacional, requerimiento en el que insistió esta semana la Unión Industrial Argentina (UIA) en una reunión informativa del Congreso. Otros reclamos serán una redacción más precisa en cuanto a los sectores alcanzados, una reducción del plazo de beneficios establecido en 30 años y la posibilidad de fijar tributos locales. "Van a disimular resistencia, pero van a terminar dando su apoyo”, aseguró un opositor. Con el peronismo como único bloque mayoritario que rechaza la iniciativa, la ley se proyecta a una aprobación contundente.

Debate del Súper RIGI en Diputados En el plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Carlos Ormachea se refirió a la contraprestación de su sector y señaló que su "industria invierte en el desarrollo de tecnología todo el tiempo, no sólo los operadores sino también en las cadenas de valor, sobre todas las empresas de servicio". En simultáneo, defendió que "todas las actividades de la economía deberían tener las condiciones que el RIGI otorga hoy puntualmente" porque "este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten". Por su parte, Roberto Cacciola pidió "rigizar la ley de inversiones mineras" una vez que termine el plazo del RIGI, para "poder litigar en el exterior llegado el caso y poder acceder a las divisas necesarias para poder pagar las necesidades operativas". Con respecto a la participación industrial en la actividad de los sectores de mayor crecimiento, llamó a "aunar esfuerzos entre las provincias que tienen minería y las que tienen industria para poder avanzar en un sistema mucho más competitivo para ofrecer servicios y bienes para aportar como país". "Lo que viene va a ser impensado en las posibilidades que tenemos hoy en día", auguró. Súper RIGI: que propone el proyecto El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Entre sus características se encuentran: Plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley y estabilidad de 30 años con arbitraje internacional.

Alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15%.

Prohibición a las provincias que adhieran de establecer gravámenes locales.

Quebranto sin límite temporal.

Exención de derechos de importación y exportación para bienes que se involucren con el plan de inversión.

Reducida contribución patronal al 10%.

Temas RIGI

Diputados