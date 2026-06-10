Sorpresa en Diputados: la oposición consiguió respaldo para una ley de emergencia por violencia de género + Agregar ámbito en









En medio de una tensa reunión de comisión, consiguió dictaminar un proyecto que fortalece presupuestos para la protección de víctimas y promueve la capacitación en género.

En el debate, libertarias y opositoras se cruzaron por los motivos de la violencia de género. Diputados

La distribución de comisiones en Diputados es un proceso clave. Es por eso que el oficialismo concentró los principales espacio y sólo cedió los que consideraba de menor incidencia política. Con la presidencia de la Comisión de Mujeres en mano del peronismo, la oposición conjugó este miércoles una mayoría para dictaminar una declaración de emergencia nacional en violencia de género.

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El proyecto establece un plan nacional de "acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres" y su dictamen ahora debe ser votado en una sesión, un objetivo de mayor complejidad. Además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, los apoyos llegaron desde habituales opositores al Gobierno (Provincias Unidas y Coalición Cívica), con la sorpresiva firma de la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) que destrabó la mayoría.

El debate quedó demarcado por la tensión, dado que las opositoras criticaban el desfinanciamiento de programas de asistencia y la falta de cumplimiento de leyes de formación en perspectiva de género, mientras que las diputadas libertarias les achacaban a sus antagonistas haber votado en contra de proyectos punitivos (como la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos). Las oficialistas remarcaron una serie de inconsistencias de la emergencia, que no establece autoridad de aplicación y no cuenta con precisiones de la asistencia económica.

La salteña María Gabriela Flores (La Libertad Avanza) argumentó su rechazo al proyecto porque entiende que "no queda expresado el nexo causal de haber eliminado el Ministerio de la Mujer con la baja de femicidios", mientras que su compañera bonaerense María Lorena Petrovich aseguró que "ninguna de nosotras necesita la ley Micaela porque el único Gobierno que bajó el número de femicidios en la Argentina es el de Javier Milei". Finalmente, las diputadas oficialistas se retiraron de la reunión, mientras las opositoras celebraban el dictamen con el cántico "Ni Una Menos, vivas nos queremos". Diputados Comisión de Mujeres El dictamen se consiguió en la comisión más estruendosa de la jornada. Diputados Qué propone la emergencia por violencia de género El proyecto de emergencia nacional en violencia por razones de género dictaminado en Diputados propone: Reestablecer el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según lo establecido en la ley Nº 26.485.

Garantizar el cumplimiento de la ley Micaela .

. Implementar el patrocinio jurídico gratuito y especializado en todo el territorio nacional.

y especializado en todo el territorio nacional. Conformación y capacitación de Unidades Especializadas en violencia en el primer nivel de atención.

Ejecutar el Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia de Género.

Crear un sistema unificado de alerta temprana y localización inmediata , coordinado con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales.

, coordinado con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales. Fortalecer la Línea de Atención 144.

Implementar campañas educativas al respecto de la violencia por razones de género.

al respecto de la violencia por razones de género. Garantizar soluciones de vivienda temporaria una vez superada la estancia en las casas de protección.

una vez superada la estancia en las casas de protección. Diseñar incentivos y regímenes de beneficios fiscales para aquellas empresas del sector privado que incorporen formalmente a personas víctimas de violencias por razones de género.

Asignación Económica Especial para las personas víctimas de violencias por razones de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y carezcan de recursos económicos suficientes para su subsistencia autónoma. La prestación no puede ser un valor inferior a un SMVM y al menos tendrá que ser garantizada por seis meses. Proyecto de Emergencia Nacional en Violencia por Razones de Género Proyecto Emergencia Violencia de Género