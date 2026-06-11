Nueva avanzada en el Congreso contra Manuel Adorni: pedidos de interpelación y proyectos para reformar regímenes fiscales Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









Desde Diputados piden interpelarlo el 23 de junio e incluso una moción de censura, que implica removerlo de su puesto. El jefe de Gabinete irá al Senado en julio. Los ojos del oficialismo, puestos en la Justicia.

Manuel Adorni en su presentación en Diputados, en abril de este año. Mariano Fuchila

Las explicaciones televisivas de Manuel Adorni y la presentación de su declaración jurada en simultáneo a la ceremonia inaugural del Mundial 2026 no hicieron más que acrecentar los resquemores con opositores y aliados en ambas cámaras del Congreso, desde donde volvieron a insistir con un doble objetivo: interpelarlo e implementar una moción de censura, que requiere una mayoría tanto en Diputados como en el Senado.

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"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", dijo la senadora Patricia Bullrich, que pidió esclarecimiento judicial. Este no es la única estridencia en la Cámara alta, desde donde provino más fuego amigo: el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, solicitó que se defina la concurrencia del jefe de Gabinete para que cumpla con su responsabilidad constitucional de informe de gestión. "No ha cumplido respecto del Senado con su obligación dispuesta [...] ni se ha puesto a disposición para concurrir". Una sugestiva solicitud en un momento inoportuno para Adorni, que ya confirmó que se presentará en julio en ese recinto, por lo que se confirmaría su continuidad en el cargo.

Minutos después, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, confrontó la decisión del funcionario. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores", escribió en sus redes sociales.

En Diputados, volvieron los pedidos de interpelación y moción de censura para una sesión del 23 de junio, con la pretensión de que el jefe de Gabinete sea reemplazado. Aparecen como firmantes Provincias Unidas, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda (cada uno con un proyecto de similares características y con el mismo objetivo) y la Coalición Cívica.

Aún restaría una decena de votos para llegar a una mayoría, en simultáneo a que se conoce un comunicado oficial del PRO, en donde apuntaron que "a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige". En simultáneo, este medio pudo conocer que "hay una posición dividida" en Innovación Federal, uno de los bloques de aliados provinciales oficialistas. ¿Otorgarán los votos que hacen falta?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2065157623411093750&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026 En mayo, la oposición en Diputados presentó una convocatoria para interpelar a Adorni que se vio frustrada por la falta de acompañamiento para alcanzar el quorum. Sin embargo, Provincias Unidas (con las firmas de Pablo Juliano, Mariela Coletta, Estaban Paulón, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Martín Lousteau) ahora señalan sus rectificaciones a destiempo de sus declaraciones juradas del 2023, 2024 y 2025, sus contradicciones con respecto a su presentación en Diputados y que Adorni ha "comprometido gravemente la confianza política e institucional". A esos motivos, se le suma un proyecto del peronismo representado por Nicolás Trotta, Cristian Andino, Jorge Chica, Santiago Roberto, José Glinski y Guillermo Snopek. Su propuesta pide una serie de explicaciones al jefe de Gabinete y plantean que en sus declaraciones se expresa "una conducta sistemática, extendida por veinticinco años a la que racionalizó con una injuria a millones de compatriotas que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales". Manuel Adorni Diputados Congreso Informe de gestión Adorni fue respaldado por el bloque libertario en Diputados en abril de este año. Mariano Fuchila Proyectos de reforma fiscal No es el único flanco legislativo que abrió Manuel Adorni esta semana. Luego de que se conozca que había adherido al régimen simplificado de Ganancias, dos proyectos se presentaron en el Congreso. El primero de ellos, presentado por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas), busca modificar el artículo 38° de la ley 27.799 del Régimen de Inocencia Fiscal. "Para excluir de este régimen a funcionarios de todos los poderes del Estado y sus familiares directos desde 2 años antes de ingresar a la función pública", precisó el autor de la propuesta. La otra iniciativa fue enviada por Juliana Di Tullio (Justicialista), que presentó un proyecto para derogar el mismo artículo 38°, pero que también eliminaría el 39°, 40°, 41° y 42° de la ley 27.799 del Régimen de Inocencia Fiscal. Estas ofrecen garantías fiscales y penales de los contribuyentes ante sus declaraciones juradas simplicadas y restringe las inspecciones de períodos ya aceptados por el fisco. “El Congreso no puede permitir que el gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida”, expresó la senadora en un comunicado.