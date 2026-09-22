Diputados: la oposición acerca posiciones por morosidad, pero La Libertad Avanza construye su propio proyecto

Inició el emplazamiento por morosidad en Diputados. Diputados

El plenario que vivió la Cámara de Diputados para discutir el endeudamiento este martes tuvo un contexto particular: morosos relataban su situación, profesionales ofrecían proposiciones para incluir en una potencial ley y los bloques legislativos trataban de acercar posiciones, en la danza de dictámenes que pasaron de unos 50 a tres. Se trató de la primera jornada de debate, que continuará el 29 de septiembre.

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Al igual que con discapacidad, el oficialismo varió del desentendimiento a una postura activa, con la que buscan captar apoyos para quedarse con el dictamen de mayoría. Aún una redacción consensuada, el documento libertario al que accedió Ámbito incluiría propuestas que apunten a prevenir el endeudamiento antes que resolver la actual situación de morosidad, como una doble autenticación antes de acceder al crédito, promoción de la educación financiera en currículas escolares y lo que definieron como un "etiquetado frontal" de tasas. En consonancia, este martes se debatieron en el Senado seis proyectos de ley -de cinco bloques distintos- para incluir una asignatura específica en el Nivel Secundario.

Por su parte, Unión por la Patria (UP) mantuvo una reunión de al menos once de sus diputados para unificar la decena de proyectos que había presentado el bloque en uno solo, que luego se ponga en consideración con los aliados no peronistas. Según pudo conocer este medio, allí hay dos escalas de conversaciones: fluidas y cercanas con Provincias Unidas (PU) y más complicadas con los provincialistas (Argentina Federal), que quieren que se rubrique su propia redacción. "Por ahora, no nos movemos de acá", dijo un diputado, en referencia a su texto.

La propuesta provincialista establece un refinanciamiento de hasta tres años, con tope de tasas de crédito. Es similar el de UP-PU, que también busca establecer un límite de tasas, propone un plan de pagos a 36 cuotas y decreta la emergencia en morosidad por 180 días, en donde los saldos de deuda se abonen sin intereses punitorios. La palabra emergencia es la que mayor malestar provoca en Argentina Federal, mientras que aún restan conciliar detalles técnicos, como la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento o los organismos de implementación de atención a la morosidad.

Santiago Pauli y Hugo Yasky, autoridades del plenario en Diputados. Diputados Desde la oposición apuntaron que la composición de las comisiones que dictaminarán el proyecto (Finanzas y Defensa del Consumidor) le da una mayoría al oficialismo, por lo que cualquier iniciativa podría imponerse recién en el recinto.

Situación de morosidad Los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelaron que la morosidad en los créditos bancarios a las familias subió al 12,9% en julio. Este incremento se explica más por el estancamiento del stock de crédito que por el aumento del saldo del financiamiento irregular, que viene desacelerándose. La consultora 1816 indicó que la incobrabilidad de las deudas de las empresas creció al 3,6% y en el sistema no financiero -que incluye a las fintech- pasó del 7,9% al 8,2%. Actualmente, hay 20,9 millones de personas con crédito formal. De ellas, casi 6 millones son deudores morosos. Durante el plenario en Diputados, intervinieron dos miembros de Endeudados Organizados. Una de ellas fue Oriana Fernández, trabajadora del rubro textil que pidió un crédito de $2 millones para ingresar a su alquiler, a una tasa de interés del 132% con el Banco Nación. "Me gustaría que en Argentina seamos pioneros de desarrollo o innovación, pero ahora somos pioneros en un colectivo de endeudados", dijo al pedir respuestas para la situación. Luego participó Vanesa Bitocco, quien señaló: "Sepan que la gente gana muy poco por mes. El crédito en sí mismo no es malo, lo que es malo es que tengan que usarlo para comprar un paquete de fideos".

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