Congreso 2026: con la negociación por el Presupuesto como laboratorio, el Gobierno se entusiasma con cumplir sus promesas de reforma

El triunfo electoral y una nueva etapa en su relación con las provincias le permiten al oficialismo apuntar a las leyes que catapulten su identidad.

El cierre del año de La Libertad Avanza (LLA) representa, más que un alivio, un relanzamiento . Superados los escándalos de corrupción, los desequilibrios financieros, los ruidos por el liderazgo interno y la presión electoral, el Gobierno ya no ve al Congreso como un espacio para antagonizar , sino como un escenario de posible construcción de reformas que, en todo 2025, sólo había podido obtener a través de decretos.

Aún con mayor influencia legislativa, precisará sostener una actitud genuina de negociación para concretar las leyes que podrían dejar huella en el recuerdo de su gestión. Para empezar, necesit a el Presupuesto 2026.

El oficialismo presentó una prueba piloto de proyecto en la fecha límite, el 15 de septiembre, que obtuvo dictamen a regañadientes . “Yo prefiero tener un Presupuesto, aunque sea discutible”, le dijeron a Ámbito desde el PRO. “El punto es que se trabaje y que haya un Presupuesto 2026”, pronunció un radical. Ambas posturas, que volvieron a confluir en un interbloque en Diputados, sintetizan la vocación de aprobación que tiene el sector considerado dialoguista, similar al de los doce gobernadores que visitó Diego Santilli en menos de 20 días desde su jura como ministro del Interior.

Para los mandatarios provinciales, que insinúan intervenir con mayor protagonismo en el próximo ciclo legislativo, la posición negociadora del Gobierno se expresa más permisiva que durante la gestión Francos: obra pública sí, pero sin perjudicar el superávit fiscal. Los gobernadores, tras haber demostrado su capacidad de daño en los cuatro meses que el oficialismo sólo pudo contener derrotas legislativas a través de los vetos y las aplicaciones con letra muerta , se decidieron por discutir esa concesión exclusiva. Agregaron cajas previsionales, quita de retenciones a sus exportaciones estratégicas, derechos de explotación y distribución de coparticipación. En definitiva: fondos y capacidad para poder tener presencia en los sectores que Nación decide desligarse.

La -aparente- voluntad de Casa Rosada de contar con una ley de Presupuesto, junto a la insistencia de provincias y aliados de normalizar las cuentas fiscales, anticipan una aprobación acelerada del proyecto en sesiones extraordinarias. Tras la renovación legislativa del miércoles 10, el debate iniciará en comisiones de Diputados, pasará a votación en el recinto y repetirá el mismo proceso en el Senado. Para eso, tienen tres semanas, atravesadas por la Navidad y el Año Nuevo. La nueva redacción, aún desconocida, se va reformulando en cada reunión con los necesarios aliados.

El resto de reformas, por el momento, se mantienen en el horizonte de las intenciones. Una expresión de esto es el posible cambio del Código Penal, que pasó de ser promesa de campaña de Patricia Bullrich a la expectativa de que se forme una comisión para su estudio, según señaló la senadora electa al momento de jurar, a donde también puso el foco en la Ley de Glaciares. Finalmente, la iniciativa que incrementa penas fue presentada por el caputismo, que no tiene representación legislativa.

La propuesta de modificación impositiva no puede saltear la voluntad de las provincias, desde donde ya se conoció el desplante por el impuesto a los Combustibles o la estructura del ARCA. El proyecto que el Gobierno sí pretende formular y debatir en este ciclo de extraordinarias es el que modifica la normativa del trabajo en la Argentina. Esta discusión llegaría, a más tardar, en febrero.

La nueva legislación laboral, la propuesta más pretenciosa y controvertida en la que trabaja el Gobierno, adelantó su fecha de presentación pero no dio muestras de un consenso siquiera entre la mesa que conforma el Consejo de Mayo, en la que el desplante del sindicalista Gerardo Martínez (UOCRA) puede sintetizar la postura de buena parte de la representación gremial actual: disposición a negociar y cambiar la ley de trabajo con el objetivo de aumentar el porcentaje de empleados formales (y con ellos, los afiliados), pero determinación para marcar límites.

Todas las partes negociantes y las declamaciones de los especialistas y las estadísticas, coinciden en que el efecto no será inmediato, por lo que la prioridad de Casa Rosada es mostrar una victoria, un símbolo de que “se quitó un privilegio a la casta”. Las características que tenga ese triunfo dependerán de la real vocación de legislar que se exprese el próximo verano.

Congreso: cómo quedaron los bloques del Senado y de Diputados

El triunfo electoral le dio a La Libertad Avanza una garantía: con un tercio de legisladores propios en cada recinto, los próximos dos años tendrá los vetos resguardados. No es una posibilidad menor, considerando que no pudo sostener el rechazo presidencial en los proyectos de discapacidad, universidades y salud pediátrica en el 2025. El impulso de los votos le posibilitó -además de absorber oportunistas hasta convertirse en primera fuerza en Diputados- ganar legitimidad para que se discuta su agenda en sus términos. Aún así, afirmar que los bloques que se constituyan el 10 de diciembre permanecerán idénticos un semestre completo es un acto de osadía.

Consejo de Mayo2

En ambas Cámaras, el bloque libertario alteró la hegemonía peronista. Con la incorporación plena de los bullrichistas que ingresaron cuando la ahora senadora fue candidata presidencial, más la suma de los que especulaban con una identidad propia y terminaron de teñirse de violeta, el Gobierno cuenta con 95 diputados y 20 senadores, lo suficiente como para empezar a tener una notoria influencia en la distribución de comisiones y órganos auditores. Tienen como principal desafío disciplinar a los electos, que ya atravesaron las jornadas de capacitación, elementales para definir perfiles. Incluso a algunos se les prohibió intervenir oralmente en los ámbitos legislativos: se confía en su lealtad, mas no en su opinión.

Ese presente coincide con el de un peronismo desdibujado en su rol en el Congreso, desconfiado de sus compañeros de bloque y más ocupado en contener que en ampliar. La conducción del partido fue discutida por Catamarca en Diputados y por Santiago del Estero en el Senado, hasta el punto de la salida de sus representantes para ganar autonomía. La renovación parlamentaria, sin embargo, le da la oportunidad de proponer para su electorado nuevas caras que deben convivir (massistas con Grabois, kirchneristas con kicillofistas) y presentarse no como la única alternativa opositora nítida, sino como una vía de gestión posible.

El resultado de octubre volvió a alejar a aquellos aliados circunstanciales que nunca tienen como primera opción quedar emparentados con el peronismo. “Fueron coincidencias redistributivas, no metafísicas”, sintetizó para este medio uno de los referentes de Encuentro Federal. Precisamente, ese espacio se proponía como antecedente y anexo de Provincias Unidas en Diputados, un sello que no logró éxito electoral ni tampoco consensos en sus primeros encuentros.

Algunos de sus miembros apuntan a un exceso de altos perfiles, que provocó dos semanas de desencuentro por quién presidirá la bancada: “Hay representantes de gobernadores en las reuniones y no son muy transparentes con lo que quieren. En simultáneo, se juntan y acuerdan con el Gobierno”. El espacio, que aspiraba a contar entre 25 y 30 miembros para plantearse como tercera vía y una plataforma 2027, llegó a 22 diputados con un interbloque ensamblado para constituirse como tercera fuerza.

Oposición Diputados Rosca Debate.jpeg Un debate de Encuentro Federal, Unión por la Patria, Coalición Cívica y radicales en pleno recinto: una fluidez de diálogo que no se reiterará en 2026. Mariano Fuchila

Al interpretar esa fragilidad y ver la dinámica poselectoral en la que los bloques minoritarios se incorporaban a los grandes para aspirar a lugares en comisiones, dos gobernadores expusieron su ingeniería parlamentaria: el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua levantaron el perfil, aceleraron negociaciones con legisladores silvestres y plantean lanzar un nuevo nombre para disputar la tercera minoría. Así absorbieron exlibertarios, convocaron a otros mandatarios provinciales (Neuquén, Tucumán, Catamarca) para anexar sus legisladores y comenzaron a distanciarse -exclusivamente en el plano discursivo- del Gobierno, para presentar una identidad propia amparada en la reiterada agenda federal. ¿Desplante para mejorar su capacidad de negociación o real aspiración de disputar gobernabilidad?

Los otros dos árbitros son los sobrevivientes de Juntos por el Cambio. La UCR, necesitada de acabar con sus internas a partir de una nueva presidencia partidaria, proyecta dos bloques de una decena de legisladores en ambas Cámaras, que no se alejarán de la postura de Casa Rosada pero preservan la intención de hacer valer su voto a alto costo. “Los libertarios son tacaños, pero ya van a venir”, le dijo una referente del espacio a Ámbito.

El PRO, diezmado en el Senado pero con una docena de Diputados, resiste en la idea de contar con dirigentes con trayectoria que comulgan orgánicamente con los valores fundacionales y que pueden aportar al debate. “Ahora sí se puede trabajar”, admitieron, sin señalar a aquellos que ya no están que impedían una dinámica propositiva. Ambos espacios se alinearon en un interbloque, para alcanzar 22 integrantes y resurgir la extinta Juntos por el Cambio: será otra de las alianzas a la que recurrirá La Libertad Avanza para conseguir la sanción de sus reformas.