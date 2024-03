Diputados de Unión por la Patria contra el discurso de Javier Milei: "El que no la ve es el Presidente".

El bloque de Diputados de Unión por la Patria emitió un comunicado en respuesta al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación . En el mismo sentencian: "El que no la ve es el presidente Milei. Los agravios y las excusas no tapan la realidad".

Los Diputados argumentaron que "durante más de 1 hora, Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores. No expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas. No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para las y los jóvenes. De las y los jubilados se olvidó totalmente. No manifestó ni una decisión que termine con la desesperanza reinante del argentino de a pie. Ni si quiera se preocupó por establecer lineamientos que favorezcan la educación o la salud pública".