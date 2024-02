Diputados ya cuentan con el dictamen: reducen facultades y empresas a privatizar

Los dos principales puntos en cuestión, los referidos a privatizaciones y facultades delegadas, tiene nuevas concesiones a la oposición . Se mantuvo sin alteraciones la potestad amplia para tomar deuda en moneda extranjera. Se estima que a las 4 am sería la votación en general.

Finalmente, de las once materias sobre las que se quería declarar la emergencia solo quedan seis en pie: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. No obstante, tanto en el radicalismo como en el bloque Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Pichetto no termina de conformar y siguen las discusiones internas.