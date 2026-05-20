Disney+ confirmó que la serie "Los Testamentos: De las hijas de Gilead" tendrá segunda temporada + Agregar ámbito en









La serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood y es una continuación de "The Handmaid's Tale".

La serie protagonizada por Chase Infiniti tendrá segunda parte.

Disney+ anunció que la exitosa serie dramática original de Hulu Los Testamentos: De las hijas de Gilead, el próximo capítulo de la serie ganadora de un Emmy The Handmaid's Tale, ha sido renovada para una segunda temporada. La primera temporada ya está disponible en la plataforma de streaming y el final de temporada será el miércoles 27 de mayo.

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Los Testamentos: De las hijas de Gilead está Certified Fresh en Rotten Tomatoes con un 88% y ha acumulado más de 45 millones de horas de streaming a nivel mundial en Hulu y Disney+ hasta la fecha. La serie ha ido ganando impulso, con una audiencia creciendo semana tras semana. Las visualizaciones del episodio 8 aumentaron un 76% respecto al estreno (basadas en visualizaciones de un día).

De qué trata Los Testamentos: De las hijas de Gilead Como una evolución de The Handmaid's Tale, Los Testamentos: De las hijas de Gilead es una historia dramática de madurez ambientada en Gilead. La serie sigue a las adolescentes Agnes, obediente y piadosa, y a Daisy, una recién llegada y convertida de más allá de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los pasillos dorados de la escuela preparatoria de élite de la tía Lydia para futuras esposas, un lugar donde la obediencia se inculca de forma brutal y siempre con justificación divina, su vínculo se convierte en el catalizador que trastocará su pasado, presente y futuro.

Embed - Los Testamentos: De las hijas de Gilead | Tráiler Subtitulado | Disney+ La serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood, ganadora del Premio Booker, y está creada por el showrunner y productor ejecutivo Bruce Miller, cuenta con la producción ejecutiva de Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quienes dirigieron los tres primeros episodios y el final. Los Testamentos: De las hijas de Gilead está producida por MGM Television y 20th Television.

La primera temporada está protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien. Elisabeth Moss regresó en una aparición sorpresa como invitada, retomando su papel de June Osborn.