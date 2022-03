Martín Guzmán se reunió con diputados del FdT en la previa de su exposición en el Congreso

El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, definió anoche como "una muy buena reunión de trabajo" el encuentro con el ministro y los diputados oficialistas que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda más Finanzas, y dijo que es "moderadamente optimista" frente al objetivo de aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso.

heller, massa, guzman y martinez.jpg El titular de la comisión de Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, junto con el presidente de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente del bloque del FdT en diputados, German Martínez.

Sobre el diálogo de Guzmán y sus colaboradores con el grupo de legisladores del FdT, en el que además participaron otros diputados del oficialismo de distintas provincias, Martínez aseguró que el ministro respondió "más de 100 preguntas", y luego planteó que el intercambio con el equipo económico ratificó que en el acuerdo "no hay ajuste, no hay tarifazo, no hay Reforma Previsional, no hay cambios en la edad jubilatoria".

"En la reunión hubo participantes de las distintas organizaciones que integran el Frente de Todos, que estuvieron presentes generando un intercambio para mí imprescindible", agregó el jefe de la bancada, quien por otro lado anunció que el oficialismo postulará para presidir la comisión de Finanzas a la diputada Alicia Aparicio (FdT-Buenos Aires).

Sobre las chances de que el acuerdo con el FMI obtenga finalmente aprobación parlamentaria, el legislador santafesino se manifestó "moderadamente optimista" y para alcanzar ese resultado dijo confiar en "el proceso de reflexión política que se dio al interior del bloque en función de este debate".

"Va a ser una experiencia muy valiosa para poder fortalecer la unidad y plantear esa unidad no solamente a escala del Congreso y la Cámara de Diputados, sino para fortalecer a todo el espacio político", remarcó en ese punto.

En la misma línea, subrayó que frente al debate que se inicia esta semana en la Cámara baja "el compromiso del bloque del Frente de Todos es acompañar al Presidente de la Nación", y aunque reconoció que "hay miradas internas distintas" aseguró que los legisladores oficialistas priorizarán "la unidad en la diversidad de esas miradas y opiniones".

"Estamos convencidos de que no solamente en esta semana vamos a poder, primero, dictaminar, y después llevar (el acuerdo con el FMI) directo al recinto, sino que además el proceso de reflexión política que se dio al interior del bloque en función de este debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ser una experiencia muy valiosa para fortalecer la unidad", manifestó.

Ante una consulta por el diputado Máximo Kirchner, que no estuvo en la reunión con Guzmán, Martínez dijo que su antecesor en la jefatura del bloque "no integra ninguna de las comisiones" (por la de Presupuesto y Hacienda, y la de Finanzas) y agregó que los legisladores que participaron de la charla formaban parte de las respectivas comisiones o se encontraban en Buenos Aires "perteneciendo a distintas provincias del interior".

Finalmente, definió a la reunión con el titular del Palacio de Hacienda como "un encuentro muy valioso" que ratificó "todos los elementos que marcó el Presidente cuando vino acá (por la apertura de sesiones ordinarias) el 1° de marzo".

El Gobierno necesita 129 votos a favor en el recinto de la Cámara Baja para que el proyecto se discuta en el Senado. La aprobación deberá ser exprés en vista de que se acerca el vencimiento de u$s2900 millones y necesita de su aprobación para que el organismo crediticio realice el primer desembolso de u$s9800 millones.